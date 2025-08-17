«Elle ne rate jamais un match» : Kate Middleton est investie à 100% dans la passion du prince George pour le football

Kate Middleton est une mère très investie dans l’éducation de ses enfants. Et selon une candidate de l’émission «The Real Housewives of London», la princesse de Galles ne rate jamais un match de football du prince George.

Le sens du devoir. Selon les confessions de Panthea Parker au site britannique HELLO!, Kate Middleton est tout à fait à la hauteur de sa réputation de mère investie dans le quotidien de ses enfants, le prince George, 12 ans, la princesse Charlotte, 10 ans, et le prince Louis, 7 ans. La star de la téléréalité «The Real Housewives of London» a ainsi révélé que le club de football de l’aîné de la princesse de Galles affrontait régulièrement celui de son fils, et que Kate Middleton mettait un point d’honneur à toujours être présente pour encourager son garçon.

«Je la croise assez souvent parce que l’école de mon fils affronte celle de son fils. Ils jouent au rugby et au football, donc nous sommes régulièrement à son école ou à la mienne. Je la vois beaucoup, mais de loin, sans lui parler. Elle est tellement classe, tellement aimable, et elle ne rate jamais un match de ses enfants. C’est incroyable», confie Panthea Parker.

Kate Middleton n’est pas en reste avec ses deux autres enfants, jonglant en permanence avec son agenda pour être présente à leurs côtés. Fan d’équitation et de danse, la princesse Charlotte est également fan de tennis, comme sa mère, qui l’emmène régulièrement dans les tribunes de Wimbledon. Le prince William avait quant à lui emmené son fils, George, assister à la confrontation entre le PSG et Aston Villa, son club de cœur, en quart de finale de la Ligue des champions en avril dernier.

«La famille de Galles est férue de sport, William et Catherine ont clairement transmis cette passion à leurs enfants, et on voit régulièrement George et Charlotte assister à des événements sportifs majeurs d’une manière totalement inédite au sein de la famille royale ces dernières années», avait souligné le biographe de la famille royale, Robert Jobson, au début du mois.