Mort de David Hekili Kenui Bell : les causes de la mort de l'acteur de 46 ans enfin dévoilées

Près de deux mois après sa disparition, les causes de la mort de l’acteur David Hekili Kenui Bell, récemment apparu dans le live action de Lilo & Stitch, ont enfin été révélées.

Une fin tragique. Ce mardi 19 août, les résultats de l’autopsie de l’acteur David Hekili Kenui Bell, 46 ans, ont été rendus publics. L’Américain est décédé le 12 juin dernier.

Selon People, l’acteur, qui a récemment joué le rôle secondaire du «Big Hawaiian Dude» («l'imposant mec hawaïen») dans le live action de Lilo & Stitch, aurait succombé à plusieurs «diagnostics pathologiques».

En effet, le rapport de l’autopsie a fait état de quatre «diagnostics pathologiques» : «insuffisance respiratoire aiguë, septicémie, cardiopathie hypertensive/athérosclérose et obésité morbide».

L'athérosclérose est une maladie provoquée par le rétrécissement des artères, causé par l'accumulation de plaques d’athérome qui bloquent ainsi la circulation sanguine. Avec l'âge, ces plaques sont formées par l’agrégation de graisses, de cholestérol et de calcium dans les artères.

La piste d’un acte criminel écartée

Le rapport d'autopsie a également évoqué des «tentatives de réanimation» puisque l'examen a souligné la présence d'électrodes de défibrillateur (DEA) sur la poitrine de l'Américain, d'un tube respiratoire dans sa bouche, d'un brassard de tensiomètre sur son bras droit et d'une perfusion intraveineuse dans son bras gauche.

De plus, une aiguille intra-osseuse a également été retrouvée dans la partie inférieure de la jambe gauche du défunt. Il s’agit d’un outil utilisé lorsque «l'accès intraveineux est retardé ou impossible» afin de pouvoir «administrer des liquides, des médicaments» ou encore pour «prélever des échantillons pour analyse».

Autre révélation, selon l’autopsie, l’acteur hawaïen s’était plaint «de difficultés respiratoires» et souffrait de dermatite de stase - un problème cutané lié une mauvaise circulation sanguine dans les jambes - et d’œdème.

Enfin, «aucune trace de drogue ou d’alcool» n’a été retrouvée dans le corps de David Hekili Kenui Bell. Les conclusions de l’autopsie corroborent avec celles des autorités locales, qui avaient rapidement écarté la piste d'un acte criminel.