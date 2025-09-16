«Et vous, vous allez bien ?» : énorme malaise entre Léa Salamé et Marion Cotillard après une question sur Guillaume Canet (vidéo)

Invitée du 20h de France 2, lundi 15 septembre, Marion Cotillard a esquivé une question de Léa Salamé sur sa séparation avec Guillaume Canet confirmée officiellement par le couple durant l’été. Un moment de profond malaise critiqué par de nombreux internautes.

Un «moment» qui ne fait pas l’unanimité. En juin dernier, Marion Cotillard et Guillaume Canet avaient décidé d’annoncer officiellement leur séparation après 18 ans de vie commune via la publication d’un communiqué, demandant au passage le respect de leur vie privée pour eux, mais aussi, et surtout, pour leurs enfants.

Quelle n’a pas été la (mauvaise) surprise de la comédienne de 49 ans, venue faire la promotion de la saison 4 de la série «The Morning Show» au journal de 20H de France 2, quand Léa Salamé a évoqué la sortie à venir du film «Karma» réalisé par Guillaume Canet dans lequel elle tient le premier rôle pour l'interroger sur cette rupture en lui demandant comment elle allait. Devant le regard médusé de l’actrice.

Il paraît que Léa Salamé est la meilleure journaliste de sa génération… 😄 pic.twitter.com/fAp4g4nrUw — Destination Ciné (@destinationcine) September 15, 2025

«Ma question était qu’on a appris cet été votre séparation après 18 ans de vie commune. Vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez ? Est-ce que vous allez bien Marion Cotillard ?», lance Léa Salamé. «Merci, ça va. Et vous, vous allez bien ?» a rétorqué Marion Cotillard, tentant visiblement de garder son calme. «Merci beaucoup d’avoir été avec nous», a conclu l’animatrice avec un sourire gêné.

Les téléspectateurs du journal de 20h de France 2 ont été nombreux à dénoncer un manque de professionnalisme de la part de Léa Salamé, critiquant sa décision de poser une question très personnelle à une comédienne qui avait expressément demandé le respect de sa vie privée. Certains se sont souvenus de son entretien avec David Castello-Lopes sur Konbini en 2023 où l’animatrice avait révélé chercher à créer un «moment» dans ses interviews, peu importe le fond de la question. «L'important, ce n'est pas desceller la vérité, c'est qu'il y ait un moment», avait-elle lancé.