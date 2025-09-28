«Je suis extrêmement choquée» : l'animatrice Karine Le Marchand réagit à la condamnation de Nicolas Sarkozy

La condamnation de Nicolas Sarkozy n'a pas manqué de faire réagir la classe politique, et bien au-delà. Sur ses réseaux sociaux, l'animatrice Karine Le Marchand a fait part vendredi de son mécontentement face à cette décision de justice.

Habituée à recueillir les confessions des agriculteurs, Karine Le Marchand ne manque jamais une occasion de donner son avis. Ou de faire part de son mécontentement quand elle estime qu’il y a une injustice. Ce vendredi 26 septembre, l’animatrice de «L’amour est dans le pré» et d’«Une ambition intime» est apparue révoltée face à une actualité qui ne concerne cette fois-ci pas le monde agricole. Elle a réagi, sur son compte Instagram, à la condamnation de Nicolas Sarkozy par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire du financement libyen de la campagne électorale de 2007.

«Vous savez que je prends très peu la parole pour la politique, parce que je présente "Une ambition intime" et que j’essaie de rester neutre. Mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu’il n’y avait eu d’enrichissement personnel. On vient de démontrer que l’article de départ de Mediapart était faux. Que l’enquête est partie donc d’un faux. Et on le condamne à cinq ans», explique-t-elle dans une vidéo que nos confrères du Parisien ont notamment relayé.

«Nicolas, tu as tout mon soutien»

Après avoir précisé qu’elle ne comprenait pas une telle condamnation alors que «des jeunes qui tabassent un policier sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu’à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés», Karine Le Marchand qui s'est déclarée «profondément choquée», a tenu à apporter son soutien à l’ancien chef de l’État, ainsi qu’à son épouse, la chanteuse et mannequin Carla Bruni. «Nicolas, tu as tout mon soutien, Carla, tu as tout mon soutien, et si je peux faire quelque chose, vous me le demandez», précise-t-elle.

Cette prise de position surprise n’a apparemment pas plu à tout le monde, à en croire le message posté sur ce même compte Instagram quelques heures plus tard par la présentatrice.

© Capture d'écran Instagram/@karine.le.marchand

«A ceux que mes opinions dérangent, je vous conseille de ne pas me suivre sur les réseaux, destinés à ceux qui m’aiment uniquement. Car rien ni personne (et surtout pas vos petites remarques désobligeantes sous pseudonyme) ne me feront taire ou changer. Passez votre chemin, bonne route. Anyway je vous bloque», a-t-elle écrit. A tous ses détracteurs, le message est clair.