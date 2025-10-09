Jonah Hill : l'acteur apparaît totalement métamorphosé sur le tournage de son nouveau film

L'acteur américain Jonah Hill est apparu avec une silhouette extrêmement amincie sur le tournage de son nouveau film, «Cut off».

La transformation est impressionnante. L’acteur Jonah Hill est méconnaissable sur des photos récentes prises sur le tournage de son nouveau film «Cut Off».

Les cheveux blonds hirsutes et la silhouette extrêmement amincie, l’acteur de 41 ans, qui n’a jamais caché souffrir de son image corporelle, ne semble jamais avoir été aussi svelte.

What happened to Jonah Hill? pic.twitter.com/cTluErP2ra — Modern History 𝕏 (@modernhistory) October 8, 2025

Ce n'est pas la première fois que son poids fluctue de manière impressionnante. Il avait commencé à maigrir de façon spectaculaire en 2011, en perdant 18 kilos avec l'aide d'un nutritionniste et d'un régime japonais, rappelle Page Six.

À l'automne 2014, il avait néanmoins repris beaucoup de poids, ce qui serait le résultat d'un comportement boulimique, croit savoir le média. «Il est dans une mauvaise passe, ce qui ne fait qu'empirer le cycle», avaient confié à l’époque des sources. Puis ces dix dernières années il a de nouveau perdu du poids, affichant une ligne svelte plus constante.

Victime de grossophobie

Jonah Hill avait évoqué le mal-être profond qu’il éprouve autour de son image corporelle, et la pression insupportable qu'il a subie depuis son enfance. Dans une interview accordée à Ellen DeGeneres en 2018, il avait déclaré avoir «passé la majeure partie de sa jeune vie d'adulte à écouter les gens dire qu'il était gros, dégoûtant et peu attirant».

Il avait ajouté : «Je crois sincèrement que chacun a une image de lui-même datant de sa jeunesse dont il a honte. Pour moi, c'est ce gamin de 14 ans, en surpoids et peu attrayant, qui se sentait laid aux yeux du monde, qui écoutait du hip-hop et qui voulait tellement être accepté par cette communauté de skateurs.»

Jonah Hill has has undergone pretty extreme transformations over the years, attributed to diet & exercise https://t.co/gYyXZhxG0spic.twitter.com/e1vYueab88 — William Lagakos (@caloriesproper2) October 4, 2025

Une grande souffrance psychologique

Invité du Grand Journal de CANAL+ en 2017 pour la promotion du film «War Dogs», l’acteur avait très mal vécu les moqueries de la présentatrice méteo Ornella Fleury dans sa chronique humoristique. Visiblement très mal à l’aise, il avait déclaré avec ironie : «Je suis content d'être venu. Je ne suis vraiment pas venu pour rien. D'être ridiculisé par une journaliste locale, ça fait plaisir…».

«En fait Jonah, j'ai tellement l'impression de te connaître que vendredi dernier, je pensais déconner avec un pote, mais la réalité c'est que l'on n'est pas potes. Non la réalité c'est que tu as deux nominations aux Oscars et moi, deux vidéos sur mon compte YouTube. Toi t'as tourné avec Scorsese et Tarantino et moi je me suis faite recaler d'une pub pour Spontex», s’était excusée la chroniqueuse quelques jours plus tard.

En août 2022, Jonah Hill avait pris la décision de ne plus participer à la promotion de ses films en raison de crises d’angoisse. Dans le documentaire Netflix «La Méthode Stutz : Un bonheur à construire», il avait confié au psychiatre Phil Stutz souffrir de dépression en raison notamment des moqueries incessantes sur son physique.

«Les médias étaient vraiment brutaux à propos de mon poids», avait-il aussi confié à 20 minutes. «C’était comme si tout le monde avait en quelque sorte carte blanche pour appuyer là où ça fait mal. Ça me mettait tellement en colère. Ça m’empêchait de dépasser les sentiments négatifs que j’avais auparavant sur moi-même.»

Dans le film «Cut Off», Jonah Hill et Kristen Wiig incarnent deux riches jumeaux séparés de leurs parents. Co-auteur du film, l’acteur en assure également la réalisation. Le film devrait sortir en juillet 2026.