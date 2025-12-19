Kevin Spacey fait son retour à la télévision pour la première fois depuis son éviction de la série «House of Cards»

Kevin Spacey s'apprête à faire son retour sur le petit écran pour la première fois depuis son renvoi de la série «House of Cards» en 2017, suite à des accusations d’agressions sexuelles.

Il tente de relancer sa carrière. Kevin Spacey, 66 ans, Kevin Spacey s'apprête à faire sa première apparition télévisée majeure depuis son licenciement de Netflix il y a huit ans suite à des accusations d’agressions sexuelles.

L’acteur oscarisé pour «American Beauty» et «Usual Suspects», apparaîtra dans «Minimarket», une série comique italienne qui sera diffusée sur la plate-forme de streaming de la chaîne publique RAI à partir du 26 décembre.

D'après le synopsis, la série suit un jeune homme nommé Manlio Viganò, interprété par l'acteur italien Filippo Laganà, qui nourrit l'ambition de devenir artiste tout en travaillant dans une petite épicerie à Rome.

Kevin Spacey y incarne la «conscience artistique et le mentor imprévisible» de Viganò, leur relation étant principalement faite de «chamailleries, de malentendus et de taquineries mutuelles». Le synopsis précise que la série retranscrit à la fois «l'expérience d'un homme ayant travaillé sur les plus grands plateaux de cinéma et de télévision du monde» et «l'insouciance de quelqu'un qui ignore avoir à ses côtés un acteur oscarisé».

Persona grata en Italie

Longtemps paria à Hollywood, Kevin Spacey est accueilli à bras ouverts en Italie depuis des années. L'acteur américain y a fait son retour au cinéma en 2021, incarnant un inspecteur de police dans le film à petit budget «L'uomo Che Disegnò Dio» du réalisateur et acteur italien Franco Nero.

Il a également interprété un personnage nommé « Le Diable » dans le thriller psychologique «Le Contrat» du réalisateur italien Massimo Paolucci.

En mars de l'année dernière, l’acteur a néanmoins, après cinq années, décroché un rôle dans un film américain, le thriller «Peter Five Eight», au côté de Rebecca de Mornay. Il est aussi au générique du thriller d'action britannique «The Awakening» présenté à Cannes en début d'année. Il apparait également au casting du thriller d'action fantastique «Holiguards», encore inédit, avec Dolph Lundgren.

Des procès à venir

L’acteur américain a été acquitté en 2023 au Royaume-Uni des charges d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes, à l'issue d'un procès pénal.

Mais la star hollywoodienne va à nouveau faire face à la justice britannique en octobre 2026, accusée d'agressions sexuelles par trois hommes dans le cadre cette fois d'une procédure civile, a indiqué en novembre la Haute Cour de Londres. Les faits reprochés auraient été commis entre 2004 et 2015.

Deux des hommes déboutés au pénal poursuivent désormais l'acteur au civil, a rapporté l'AFP qui ajoute qu'un troisième et nouveau plaignant a renoncé à son droit à l'anonymat : l'acteur britannique Ruari Cannon, âgé de 33 ans. Le 26 novembre dernier, la justice britannique a provisoirement fixé à octobre 2026 l’examen des trois plaintes.