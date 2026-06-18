Kate Middleton : un employé a bien tenté de vendre les informations de son dossier médical

Le dossier médical de Kate Middleton après son hospitalisation en janvier 2024 a bien fait l'objet d'une tentative de divulgation a révélé le Bureau du Commissaire à l'information, précisant que l’employé à l'origine de cette infraction avait écopé d’un «avertissement formel». Il a par ailleurs été licencié.

A l’issue des investigations menées par le Bureau du Commissaire à l'information (ICO), l’enquête a conclu mercredi 17 juin qu’un employé de l'hôpital avait bien tenté de divulguer le dossier médical de Kate Middleton après son admission à la prestigieuse London Clinic en janvier 2024 pour subir une intervention chirurgicale abdominale.

L’ICO, le régulateur de la protection des données en Grande-Bretagne, a confirmé l’information dans un communiqué, rappelant que «les faits reprochés impliquaient l'utilisation abusive et délibérée d'informations personnelles hautement sensibles et une proposition de divulgation à des fins lucratives».

«Après une évaluation complète menée conformément au Code des procureurs de la Couronne et à la politique de poursuites de l'ICO, l'ICO a adressé un avertissement formel à un ancien professionnel de santé londonien pour une infraction (…) de la loi de 2018 sur la protection des données», a noté le régulateur, qualifiant cette infraction d’«abus de confiance manifeste».

L'employé également licencié

Outre cette avertissement, l’employé en question a été licencié de la prestigieuse clinique privée à la suite d’une enquête interne a de son côté fait savoir le journal britannique The Mirror. L’enquête avait été ouverte en mars 2024, deux mois après l’hospitalisation de la princesse de Galles, après une violation signalée par la London Clinic.

Cette affaire avait mis en doute la sécurité des informations personnelles des patients admis au sein de la clinique londonienne fréquentée notamment par les membres de la famille royale. C’est là que le roi Charles III avait lui aussi été admis 26 janvier 2024 pour une opération de la prostate, avant d’annoncer le 5 février souffrir d’un cancer.

La princesse avait de son côté révélé le 22 mars 2024 être atteinte d’un cancer et avoir entamé une chimiothérapie, avant d’annoncer être en rémission en septembre de la même année.