Cancer du rectum : 100% de rémission pour les patients d'un essai clinique, soumis à un nouveau traitement

Affichant 100% de réussite, l'essai clinique d'un médicament contre le cancer du rectum fait naître de réels espoirs pour les malades. Ces résultats doivent néanmoins être reproduits à plus grande échelle pour être significatifs.

La tumeur a disparu. Cet heureux diagnostic a été annoncé à chacun des 12 participants à l'essai clinique du dostarlimab, utilisé comme traitement contre le cancer du rectum. L'étude, publiée dimanche 5 juin dans le New England Journal of Medecine, affiche donc un taux de réussite de 100%. Une rareté.

Les chercheurs américains du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, à l'origine de ce travail, sont eux-mêmes épatés par leurs résultats. «Je crois bien que c'est la première fois que cela se produit dans l'histoire du cancer», avance le Dr. Luis A. Diaz, auprès du New York Times.

Very proud of our study published in @NEJM. 100% clinical complete response with dostarlimab alone in mismatch repair-deficient locally advanced #RectalCancer. No radiation or surgery! @ASCO #ASCO22 @MSKCancerCenter https://t.co/sZypoHBtj7

— Andrea Cercek (@AndreaCercek) June 5, 2022