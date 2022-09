Quels sont les bienfaits des pâtes complètes sur la santé ?

Issues du blé complet, les pâtes complètes présentent plusieurs bienfaits. Fibres, vitamines… Voici 3 raisons de troquer plus souvent les pâtes classiques à base de farine blanche contre des pâtes complètes.

Bonnes pour le transit

Les pâtes complètes contiennent près de deux fois plus de fibres que les pâtes blanches. Elles sont ainsi plus rassasiantes et favorisent la digestion. En stimulant le transit intestinal, elles permettent aussi de lutter contre la constipation. Pour profiter pleinement de leur apport en fibres, on les cuisinera «al dente».

Un indice glycémique bas

De plus, elles ont un indice glycémique (IG) bas. En effet, il avoisine les 50, tandis que celui des pâtes classiques est en moyenne de 70. Cela signifie que les pâtes complètes libèrent plus lentement leur glucose dans le sang, ce qui retarde la sensation de faim et réduit les risques d’hypoglycémie.

Sources de vitamines et minéraux

Fabriquées à partir des graines, des sons et des germes, les pâtes complètent ne sont pas moins caloriques que les pâtes blanches. Toutefois, elles affichent une teneur plus élevée en vitamines et en minéraux. Elles contiennent notamment plus de magnésium, un anti-stress naturel qui prévient aussi les problèmes cardiovasculaires.