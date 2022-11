Alzheimer : tout savoir sur le lecanemab, un nouveau médicament prometteur

Le lecanemab, un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer, a prouvé son efficacité pour ralentir le déclin cognitif de patients atteint de la maladie.

Vers un remède contre Alzheimer ? Des scientifiques ont salué l'action du lecanemab, un médicament qui freine les effets de la maladie. Attention cependant, des effets indésirables ont été relevés.

Fin septembre, les résultats d'une étude, menée sur 1.800 personnes pendant 18 mois, ont confirmé une baisse de 28% du déclin cognitif des patients traités avec le lecanemab, développé par le groupe pharmaceutique japonais Eisai et américain Biogen.

«C'est le premier médicament qui livre une véritable option de traitement pour des personnes atteintes d'Alzheimer» a annoncé Bart De Strooper, directeur de l'Institut britannique de recherche sur la démence.

Mais, un rapport publié ce mercredi dans le New England Journal of Medecine, indique des taux d'incidence d'effets indésirables non négligeables.

hemorragies et oedemes

En effet, 17,3% des patients ayant reçu le lecanemab ont souffert d'hémorragies cérébrales, contre 9% dans le groupe placébo. D'autres ont été victimes d'un oedème cérébral : 12,6% pour les patients traités et seulement 1,7% pour les autres.

Cependant, le taux de mortalité reste le même pour les deux groupes et varie entre 0,7 et 0,8%.

une maladie qui reste incurable

Dans la maladie d'Alzheimer, deux protéines clé - la protéine tau et une autre appelée bêta-amyloïde - s'accumulent peu à peu anormalement dans le cerveau, provoquant la mort des cellules cérébrales ainsi qu'un rétrécissement du cerveau.

Le lecanemab cible les dépôts de la protéine bêta-amyloïde mais seulement à des phases précoces d'Alzheimer, ce qui pourrait restreindre son usage car cette maladie est souvent diagnostiquée tardivement.

La maladie d'Alzheimer touche plus de 55 millions de personnes dans le monde.