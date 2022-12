Le préservatif sera gratuit en pharmacie pour les 18-25 ans dès 2023

Présent ce jeudi 8 décembre à Fontaine-le-Comte (Vienne) pour le Conseil national de la refondation (CNR) consacré à la santé des jeunes, Emmanuel Macron a annoncé la gratuité des préservatifs dans les pharmacies pour les personnes âgées de 18 à 25 ans dès le 1er janvier prochain.

Une avancée majeure pour lutter contre les maladies sexuelles. Présent ce jeudi à Fontaine-le-Comte (Vienne) pour le CNR consacré à la santé des jeunes, Emmanuel Macron a annoncé que, dès le 1er janvier 2023, les personnes âgées de 18 à 25 ans pourront se procurer gratuitement des préservatifs dans les pharmacies.

«En pharmacie le préservatif sera gratuit pour les 18/25 ans. Cela va commencer dès le 1er janvier. C’est une petite révolution de prévention», a annoncé le chef de l’Etat. Une mesure qui devrait renforcer la protection de ce public cible, particulièrement touché par cette problématique de santé publique.

Le président de la République a également souhaité renforcer la vaccination des adolescents contre les infections à papillomavirus, responsables de plusieurs cancers. «C’est un énorme travail d'information. Il faut le faire rentrer à l’école, il faut nous démultiplier et on va faire cet investissement. Je n’exclus pas qu’on aille vers la vaccination obligatoire quand on aura les bonnes recommandations scientifiques», a assuré Emmanuel Macron.

Une aide qui vient compléter d’autres dispositifs

Ce dispositif a pour objectif de compléter certaines mesures déjà mises en place en ce sens par le gouvernement. Depuis le 10 décembre 2018, la Sécurité sociale rembourse les préservatifs sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme.

Les marques de préservatifs masculins «Eden» et «Sortez couverts» sont prises en charges par le même organisme à hauteur de 60 % et les 40 % restants le sont par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent.

Le projet de loi de budget de la Sécurité sociale adopté la semaine dernière a permis d’intégrer la gratuité de la contraception d'urgence pour toutes les femmes, sans prescription médicale. Ce texte a également permis le dépistage de certaines infections sexuellement transmissibles sans ordonnance pour tous, et gratuitement pour les moins de 26 ans.