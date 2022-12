Cholestérol : voici les 5 fromages à privilégier pour le réveillon du Nouvel An

Le repas du Nouvel an se termine souvent avec un beau plateau de fromages. Mais quand on a un taux élevé de cholestérol, il vaut mieux privilégier ceux pauvres en matières grasses. Voici les fromages à déguster le 31 décembre pour concilier santé et gourmandise.

Lorsqu’on suit un régime anti-cholestérol, la portion recommandée pour une femme est de 30 grammes de fromage par jour, et pour un homme, il est conseillé de ne pas manger plus de 40 grammes de fromage quotidiennement.

Le chamois d’or

Sur la liste des fromages les moins riches en gras figure le chamois d’or. Fabriqué en Mayenne, il contient 3 g de lipides pour une portion de 30 g.

La cancoillotte

Laissez-vous également tenter par la cancoillotte. Spécialité de Franche-Comté, ce fromage à tartiner contient environ 3,5 g de lipides pour 30 g.

Le chèvre frais

Vous pouvez misez sur du chèvre frais. Il fait partie des fromages qui contiennent le moins d’acides gras saturés. Comptez 3,6 g de lipides pour 30 g.

La mozzarella

Autre fromage à privilégier en cas d'excès de cholestérol : la mozzarella. Ce fromage à pâte filée totalise près de 6 g pour 30 g.

Le camembert

Les amateurs de camembert pourront également se faire plaisir car ce fromage contient 6,5 g de lipides pour une portion de 30 g.