Grippe aviaire : deux mouettes porteuses du virus retrouvées au lac de Créteil dans le Val-de-Marne

Deux mouettes ont récemment été retrouvées mortes au niveau du lac de Créteil dans le Val-de-Marne. Toutes les deux ont été testées positives au virus de la grippe aviaire, entraînant la mise en place autour de Créteil d'une zone de contrôle temporaire.

La grippe aviaire n'épargne pas les oiseaux marins. Après avoir décimé les élevages de volailles français, l'épidémie de grippe aviaire affecte depuis plusieurs mois les colonies d’oiseaux marins, comme les mouettes. La semaine dernière, les corps de deux mouettes infectées par ce virus hautement pathogène ont ainsi été découverts dans le Val-de-Marne, non loin du lac de Créteil.

Jeudi, la préfecture du Val-de-Marne a décidé d'instaurer une zone de contrôle temporaire (ZCT) pour éviter la propagation du virus, précise le site Actu.fr. Cette zone s'étend sur un rayon de 20 km autour de Créteil. En plus du Val-de-Marne, 31 communes des Hauts-de-Seine, 36 communes de Seine-et-Marne, 59 communes de l'Essonne et 10 communes de l'Oise sont également concernées par cette mesure.

Limiter la propagation du virus

Le but de cette ZCT est d'éviter la propagation du virus chez les populations de volaille. Et aussi bien les professionnels que les particuliers sont ciblés par cette mesure. Ainsi, si un professionnel ou un particulier constate au sein de son élevage des signes évocateurs de la grippe aviaire, ou bien une mortalité anormale, ce dernier doit contacter à la fois un vétérinaire et la Direction départementale de la protection des populations.

En France, entre le 1er août et le 21 décembre, 3,3 millions d'animaux ont déjà été abattus, dont une moitié de canards. Deux millions l'ont été rien qu'en décembre, a expliqué le ministère de l'Agriculture français.

Au total, 226 foyers ont été répertoriés dans les élevages depuis le 1er août. Mais, l'épidémie continue notamment de ravager ceux situés en Vendée (94 foyers), dans le Maine-et-Loire (38 foyers) et les Deux-Sèvres (33 foyers).

La précédente vague en France, entre fin novembre 2021 et mi-mai 2022, avait entraîné l'euthanasie de plus de 20 millions de volailles.