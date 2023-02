Virus de Marburg : tout savoir sur cette maladie qui a tué neuf personnes en Guinée équatoriale

Une réunion d'urgence s'est tenue ce mardi 14 février 2023 sous l'égide de l'OMS, suite au décès de neuf personnes en seulement un mois en Guinée équatoriale, toutes atteintes par le virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola.

Dans un bref communiqué, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait indiqué convoquer dans la journée «une réunion d'urgence» du consortium dit Marvac qui promeut la collaboration internationale pour le développement de vaccins contre le virus de Marburg. A 15h, des représentants de l'industrie pharmaceutique, d'organisations à but non lucratif, des autorités et du monde universitaire ont fait le point sur Ia situation epidemiologique du pays, mais aussi concernant les potentiels traitements du virus.

Et pour cause, les cas et décès recensés en Guinée équatoriale sonnent, pour l'OMS, Ia «toute première épidemie de maladie à virus Marburg» dans ce pays d'Afrique situé dans le centre-ouest du continent.

Le pays a notamment déclaré «l'alerte sanitaire» dans Ia province de Kie-Ntem et dans le district (voisin) de Mongomo, et les autorités ont mis en place un plan de confinement en étroite collaboration avec l'OMS pour faire face a l'épidémie. Ce sont «4.325 personnes (qui) sont en quarantaine dans le Nkie-Ntem» d'après le ministre de Ia Santé, Mitoha Ondo'o Ayekab.

Qu'est-ce que la maladie à virus de Marburg ?

La maladie à virus de Marburg est une fièvre hémorragique très virulente et dangereuse pour l'homme. De plus, les taux de létalité sont très importants, ayant varié de 24% à 88% lors des épidémies précédentes, en fonction de la souche virale et de la gestion des cas, selon l'OMS.

Cette maladie a été découverte pour la première fois à Marburg (Allemagne) dans les années 1960. Des chercheurs sont subitement tombés malades, alors qu'ils travaillaient sur un vaccin à base de cellules de singes. Ils sont considérés comme les premiers cas de maladie à virus de Marburg.

Quels sont les symptômes ?

La maladie à virus de Marburg est plutôt difficile à identifier, car les symptômes sont proches de ceux des autres maladies tropicales, comme Ebola ou le paludisme.

En effet, jusqu'à présent, en plus des neufs décès, 16 cas suspects présentant des symptômes tels que la fièvre, la fatigue, des vomissements et des diarrhées sanguinolents ont été signalés, a indiqué lundi le bureau régional de l'OMS en Afrique.

Le premier symptôme ressenti reste la plupart du temps la fièvre, arrivant de manière soudaine et à haute intensité. Le patient peut aussi avoir des maux de tête intenses, entrainant parfois des malaises.

Comment se transmet la maladie ?

Le virus de Marburg se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage dans l'espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, tels que le sang, l'urine ou le sperme par exemple. Des personnes peuvent également être atteintes au contact direct de surfaces ou maétiaux infectés.

Pour l'instant, cette maladie est surtout présente sur le continent africain. Des flambées épidémiques ont été déclarées par le passé en Afrique du Sud, en Angola, en Ouganda, ou encore au Ghana plus récemment.

Y a-t-il un traitement ?

Pour le moment aucun vaccin contre la maladie à virus de Marburg n'existe, malgré la première constatation de la maladie il y a plus de soixante ans. Afin de limiter au maximum la maladie, les malades suivent des traitements de réhydratation par voie orale ou intraveineuse, mais aussi le traitement de certains symptômes spécifiques permettent d'augmenter les chances de survie.

Selon l'OMS, une série de traitements potentiels, y compris des produits sanguins, des thérapies immunitaires et des médicaments, ainsi que des vaccins candidats avec des données de phase 1 sont en cours d'évaluation.