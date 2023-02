Médaillé olympique, cet ex-patineur se serait fait amputer des mains et des pieds à la suite d’une grave infection

Le champion olympique russe de patinage artistique Roman Kostomarov, victime d’une grave infection, se serait fait amputer des deux mains, a-t-on appris le 14 février. Une semaine avant, il s'était fait sectionner les deux pieds.

Il est toujours dans un état critique. Roman Kostomarov, ancien champion olympique russe de patinage artistique, se serait fait amputer des deux mains, à cause d’une infection, a-t-on appris mercredi. Une semaine auparavant il s’était fait sectionner les deux pieds.

L’information, relayée par Euro weekly news, a été rapportée par le média russe StarHit. Atteint d’une septicémie, entraînée par le Covid-19, Roman Kostomarov est toujours sous respirateur artificiel.

Néanmoins, d’après plusieurs médias russes, l’athlète médaillé d’or en 2006 n’aurait été amputé «que» de quelques doigts et non les deux mains, en plus des deux pieds depuis le 7 février.

Le soutien de sa femme

Les premiers symptômes s’étaient déclenchés le 10 janvier dernier, lorsque son état de santé s’était fortement dégradé. Il avait ainsi dû être transporté d’urgence à l’hôpital et placé en soins intensifs, souffrant d’une pneumonie.

Sa femme, Oksana Domnina, elle aussi championne olympique de patinage artistique, avait publié un post sur le réseau social Instagram le 8 février dernier, jour d’anniversaire de Roman Kostomarov.

Remerciant les internautes pour leur soutien, elle a également indiqué que son mari s’exprimerait «bientôt», une fois qu’il ira mieux. «Il y a un an, jamais nous n'aurions imaginé, même dans nos pires cauchemars, être victimes d'un tel coup du sort», a-t-elle écrit, avant d’ajouter : «nous allons tout surmonter, faire face à tout, j'y crois !».