Acouphènes : quel est ce nouveau traitement pour les faire disparaitre ?

Phénomène touchant un Français sur quatre, les acouphènes sont difficiles à soulager. Des scientifiques américains ont développé un appareil capable de diminuer la gêne.

Selon un sondage mené en 2022 par l’IFOP à la demande de l’association Journée nationale de l’audition (JNA), 14 à 17 millions de Français seraient concernés par les acouphènes, dont 2 à 4 millions de façon permanente. Soit près d’un quart des Français.

Des chercheurs du Kresge Hearing Research Institute de l'Université du Michigan (Etats-Unis), suggèrent qu'un soulagement serait possible.

Celui-ci reposerait sur la manière dont le cerveau traite les informations bi sensorielles, notamment via une stimulation personnalisée. Les découvertes de son équipe ont été publiées dans JAMA Network Open.

Un appareil adapté au spectre d'acouphène ressenti

L'étude s'est focalisée sur 99 personnes souffrant d'acouphènes somatiques, la forme la plus courante, qui est liée aux mouvement physiques (comme serrer les mâchoires).

Les participants ont reçu un appareil portable pour présenter le spectre d'acouphène personnel de chaque participant, combiné avec une stimulation électrique pour former un stimulus bi-sensoriel.

Un premier groupe a d'abord reçu un traitement bi-sensoriel, tandis que le second a reçu un traitement sonore seul. Pendant les six premières semaines, les participants ont été invités à utiliser leurs appareils pendant 30 minutes chaque jour, avant de faire une pause les six semaines suivantes, et de reprendre le traitement.

Des résultats convaincants

L'équipe a constaté que lorsque les participants recevaient le traitement bi-sensoriel, ils rapportaient une diminution significative de l'intensité des acouphènes. Des effets qui n'ont pas été observés lors de la réception d'une stimulation sonore uniquement.

Pour l’équipe, cette étude ouvre la voie à l'utilisation d'une stimulation bi sensorielle personnalisée comme traitement efficace des acouphènes, «donnant de l'espoir à des millions de personnes souffrant d'acouphènes», a déclaré Susan Shore première auteure de l’étude.