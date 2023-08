Covid-19 : les nouveaux variants n'entraînent plus ces deux symptômes, selon une étude

De moins en moins de personnes positives au Covid-19 souffriraient de la perte de goût et d'odorat, d'après une étude américaine.

Le coronavirus évolue, ses symptômes aussi. La perte de goût et d'odorat ne font plus partie des symptômes du Covid-19 selon les résultats d'une étude américaine.

Seulement quelques cas présentent encore ces symptômes spécifiques du virus. «Environ trois personnes sur 100 touchées par le Covid voient leur odorat affecté» a indiqué Evan Reiter, directeur médical d'un centre dédié à l'odorat et au goût aux Etats-Unis, dans le Washington Post.

Le scientifique a piloté les recherches de l'étude publiée dans une revue d'otorhinolaryngologie qui affirme que l'anosmie et l'agueusie ne font plus partie des caractéristiques premières du Covid-19. Si vous présentez ces symptômes, ils peuvent être liés à un rhume ou à une autre maladie.

conséquence de l'immunité et la vaccination

Les chercheurs ont étudié les données de milliers de patients, entre avril 2020 et octobre 2022 et en ont conclu que la perte des sens olfactifs et gustatifs étaient liés à l'immunité et à la vaccination. En effet, le système immunitaire a réussi à se protéger contre la perte de ces sens, l'impact du vaccin ayant également joué son rôle.

En France, le Covid-19 fait profil bas même s'il continue de circuler. D'après le dernier bulletin épidémiologique du réseau Sentinelles publié le 30 juillet, le taux d'incidence était de 19 cas pour 100.000 habitants.