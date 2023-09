Conjonctivite : ces 4 signes qui doivent vous alerter

La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive de l’œil, la muqueuse qui recouvre la face interne des paupières. D’origine bactérienne, virale, irritative ou allergique, cette affection se manifeste par plusieurs symptômes. Voici les signes qui doivent vous alerter.

Une rougeur du blanc de l'œil

Ce trouble oculaire, qui est contagieux lorsqu'il est dû à un virus ou à une bactérie, provoque une vasodilatation des petits vaisseaux sanguins. Ainsi, la partie blanche de l’œil devient rouge, tout comme l’intérieur des paupières.

Des démangeaisons

Cette inflammation entraîne également des picotements et des démangeaisons au niveau des paupières, qui ont tendance à gonfler, et s’accompagne généralement d’une sensation de grains de sable dans l’œil.

Des sécrétions oculaires

On observe d’autre part un écoulement de l'œil. Ces sécrétions peuvent être claires et limpides (conjonctivite virale), ou plus épaisses et purulentes (conjonctivite bactérienne). Au réveil, les paupières peuvent aussi être collées.

une vision floue

La conjonctivite atteint l'un ou les deux yeux, et peut en outre entraîner une vision brouillée et floue, comme lorsqu'on vient de pleurer. A cet inconfort occulaire peut s'ajouter une gêne provoquée par l'exposition à la lumière (photophobie).