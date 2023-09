Syndrome de l'intestin irritable : quel est cet exercice de respiration qui permettrait de soulager les symptômes ?

Cet exercice de respiration permettrait de soulager les symptômes associés au syndrome de l’intestin irritable, trouble du tube digestif provoquant des douleurs abdominales et des problèmes de transit.

Pour atténuer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable (SII), aussi appelé «colopathie fonctionnelle», il est conseillé de pratiquer régulièrement une activité sportive, de manger lentement et à des horaires réguliers, de limiter les boissons gazeuses, ou encore de contrôler sa respiration.

En effet, selon un gastro-entérologue américain, le Dr. William John Bulsiewicz, il existe un exercice de respiration facile à réaliser qui permet de soulager efficacement les maux de ventre et les perturbations du transit intestinal engendrés par cette pathologie, qui touche au moins 5% de la population française.

Le spécialiste a expliqué sur son compte Instagram, suivi par plus de 500.000 personnes, que les bienfaits de cet exercice ont été prouvés par une étude parue dans la revue scientifique «Frontiers in neuroscience» et menée par des chercheurs chinois.

30 minutes par jour

Cet exercice consiste à respirer lentement et profondément. Plus précisément, placez-vous debout, et levez les bras à l'horizontale de chaque côté de votre corps. Ensuite, inspirez par le nez pendant 4 secondes, et expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes.

Toutefois, pour avoir des résultats, les patients doivent s’astreindre à une routine un peu contraignante. Selon le spécialiste, il faut reproduire cet exercice 30 minutes par jour (en une fois ou 10 minutes 3 fois par jour), et 5 jours par semaine. Enfin, dans l’idéal, il faut garder ce rythme pendant au moins 6 semaines.