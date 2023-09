Voici ce qu'il se passe dans votre corps si vous consommez de la viande tous les jours

La viande est une source inépuisable de protéines. Mais consommée en grande quantité, elle pourrait avoir des effets néfastes sur l'organisme. Voici ce qu'il se passe dans le corps quand on mange de la viande tous les jours.

La science ne cesse de le démontrer, la consommation régulière de viande peut avoir des effets délétères sur la santé. A l'inverse, si elle est consommée avec modération, elle peut être un véritable atout pour l'organisme.

«La viande participe à notre apport en protéines, qui construisent une grande partie des cellules de notre corps : nos muscles, nos cheveux, nos ongles, etc», nous explique Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste à Paris. «Elles sont aussi impliquées dans le fonctionnement de votre immunité et dans la digestion», ajoute-t-elle.

Sauf que comme pour tout, la viande doit être consommée avec modération. «Les recommandations de consommation de viande rouge sont de deux fois par semaine maximum. Il faut également éviter de consommer de la charcuterie plus d'une fois par semaine. Les viandes blanches peuvent quant à elles être consommées plus fréquemment», souligne la spécialiste.

Viande rouge et problèmes cardiovasculaires

Selon elle, manger trop de viande accroît l’inflammation du corps et pourrait avoir un sérieux impact sur la santé du coeur. «En mangeant de la viande tous les jours, on risque d'avoir un apport important en acides gras saturés néfastes pour notre système cardiovasculaire», décrypte la diététicienne nutritionniste.

La surconsommation de viande rouge favorise également le durcissement des artères, ce qui est propice aux maladies cardiaques. Une étude scientifique parue au sein de Cell Metabolism, a mis en avant ce phénomène, qui serait dû à l'élévation du taux de mauvais cholestérol.

Les reins fonctionnent moins bien

En outre, la consommation en trop grande quantité de protéines peut avoir des incidences sur le système rénal. Pour rappel, en France, «la consommation moyenne de protéines est de 1,4 g protéines/kg poids corporel/jour», informe l'INRAE et le seuil maximum à ne pas dépasser est autour de 1,5 g/kg/jour.

Une étude parue en 2017 avait d'ailleurs prouvé que les grands amateurs de viande rouge présenteraient un risque d'insuffisance rénale supérieur au reste de la population. Les chercheurs ont constaté une augmentation du risque de pathologies rénales (comme l'insuffisance rénale) dans des proportions allant jusqu'à 40 %.

RIsque de cancer colorectal et de l'estomac

Plus grave encore, la charcuterie et les viandes rouges sont directement associées à une augmentation du risque de cancer colorectal, comme l'expliquent des scientifiques du Dana-Farber Cancer Institute, dont l'étude est parue en juin 2021 dans la revue Cancer Discovery. Celle-ci révèle qu'il existe des caractéristiques spécifiques des dommages causés sur l'ADN par un régime alimentaire très riche en viande rouge.

Mais ce n'est pas tout. «La consommation trop fréquente de charcuterie augmente le risque de cancer de l'estomac à cause des nitrites qu'elle contient», indique l'experte.

Ainsi, réduire ou supprimer la consommation de viande amenuise rapidement ces risques. En revanche, il faut être vigilant à bien équilibrer ses repas afin de ne pas développer de carences. «Il faut privilégier le poisson, les œufs qui sont aussi de bonnes sources de protéines et de fer, ou se tourner vers des alternatives végétales (soja, légumineuses)», recommande la spécialiste.

Des recherches publiées dans le Journal of the American Medical Association, ont montré que «la substitution des protéines végétales aux protéines animales, principalement pour les protéines de viande rouge ou transformée, était associée à un risque plus faible de mortalité totale, liée au cancer et aux maladies cardiovasculaires.»

Enfin, pour rappel, si la surconsommation de viande peut être néfaste pour notre corps, il s'avère qu'elle l'est tout autant pour l'environnement. D'après l'Institute for Climate Economics, l’élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre.