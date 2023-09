Jeûne : ce qu'il se passe réellement dans votre corps si vous ne mangez pas durant une journée

Quand on ne mange pas pendant toute une journée, notre corps active plusieurs mécanismes ingénieux pour faire face au manque de nutriments.

La pratique du jeûne connaît un véritable succès depuis plusieurs années. Et pour cause, le fait de mettre son système digestif au repos plusieurs heures d’affilée favorise notamment la perte de poids et l'élimination des toxines.

Mais que se passe-t-il réellement dans notre organisme quand on se prive de nourriture durant toute une journée ?

Au début du jeûne, le corps va utiliser sa réserve de glucose circulant dans le sang et issue du dernier repas. Pour approvisionner les organes, il va ensuite puiser dans son stock de glycogène hépatique, une molécule constituée de glucose et située dans le foie.

En moyenne, cette réserve apporte à l'organisme une autonomie d’énergie de 24 heures. Appelé glycogénolyse, ce mécanisme s’accompagne généralement d’une sensation de faim et de fatigue. Au contraire, certaines personnes peuvent ressentir un gain de tonus.

Si on décide de poursuivre son jeûne un jour de plus, le corps va devoir aller chercher de l’énergie dans les muscles et dans les graisses. Plus précisément, il va transformer en glucose les acides aminés et utiliser les acides gras stockés dans les tissus adipeux. Ce processus est quant à lui appelé néoglucogenèse.

plusieurs bienfaits

En arrêtant d’absorber de la nourriture durant un certain laps de temps, «on se reconnecte avec la sensation de faim», explique Emilie Kapps, naturopathe à Paris, rappelant que «l’on mange par habitude en oubliant souvent le sentiment de satiété».

Le jeûne favorise également le drainage et permet au système digestif «de se régénérer». L’énergie normalement déployée pour la digestion va alors «se mobiliser sur d’autres actions, comme la respiration».

Le fait de mettre son système digestif au repos limite également les troubles intestinaux, ajoute-t-elle, précisant qu’une étude parue en 2019 a montré que le jeûne «rebooste le système immunitaire».