Consultation médicale : vers une augmentation des tarifs en 2024 ?

En négociations depuis le mois d’avril pour la revalorisation des tarifs de consultations médicales pour 2024, les syndicats de médecins reviennent à la charge ce mois-ci pour obtenir leur augmentation significative.

Quel sera donc en 2024 le tarif de votre consultation médicale ? Après une première augmentation de 1,50 euro au 1er novembre, la consultation chez un médecin généraliste s’établit à 26,50 euros pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes. Mais cette maigre hausse du mois de novembre ne satisfait pas les six syndicats de médecins, qui souhaitent une revalorisation plus importante des salaires des généralistes, aux alentours de 30 euros.

D’après les dernières séances de négociations, le 15 novembre, avec Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), les syndicats seraient en bonne voie d'obtenir gain de cause. Pour autant, le directeur général de la Cnam, Thomas Fantôme a prévenu : «ce ne sera pas une négociation facile».

Les syndicats ont salué toutefois la transparence de la Cnam à l'issue des discussions : «Il y a un changement de méthode et l’élargissement des problématiques à aborder est intéressant», a reconnu Patrick Gasser, co-président d’Avenir Spé-Le-Bloc, le syndicat majoritaire des médecins spécialistes.

Réduire les écarts entre généralistes et indépendants

L’objectif des syndicats de généralistes demeure clair : réduire les disparités de tarifs entre les médecins généralistes, tenus à un tarif de base de 26,50 euros et les médecins spécialistes. Une consultation chez le psychiatre ou le neurologue coûte en moyenne 39,70 euros et certaines consultations complexes peuvent s'élever à 60 euros, voire bien au-delà.

La semaine dernière, à l’issue de consultations avec les représentants de chaque syndicat, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a reconnu qu’une augmentation du tarif de base à 30 euros était devenu un «totem». Les chances que les tarifs connaissent une nouvelle hausse de 3,50 euros d'ici à 2024 sont donc élevées.

La nouvelle convention médicale devrait rester en négociation jusqu’au 25 janvier, voire au-delà, d'après une proposition de la Cnam aux syndicats de médecins.