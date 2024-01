Endométriose : ce que l'on sait du test salivaire annoncé «prometteur» par la Haute Autorité de la Santé

Une femme sur dix souffre d'endométriose, une maladie chronique qui peut entraîner des difficultés à tomber enceinte. La Haute Autorité de la Santé a annoncé qu'un test salivaire pour la diagnostiquer a obtenu des résultats «prometteurs».

Une message d'espoir pour de nombreuses femmes. L'endométriose est une maladie chronique, gynécologique, inflammatoire et hormono-dépendante, qui occasionne de vives douleurs et peut entraîner des difficultés pour tomber enceinte. Une femme sur dix en souffre. Alors que le diagnostic de la maladie est encore un processus long et complexe, cela pourrait bientôt changer grâce à un simple test.

La Haute Autorité de la Santé a indiqué dans un communiqué que l'«Endotest», un test salivaire qui pourrait permettre de détecter la maladie, présente des «résultats prometteurs». «Endotest® présente un caractère novateur indéniable, un très fort potentiel souligné par les experts et des performances diagnostiques validées», a expliqué la HAS.

Ziwig, biotech française spécialisée dans l’analyse de l’ARN salivaire, se félicite de l’avis de la @HAS_sante qui souligne l’efficacité du 1er test mondial de diagnostic salivaire de l’endométriose : Ziwig Endotest® !#endométriose #ARN #IA pic.twitter.com/pDLslxcq8L — Ziwig (@ziwigbiotech) January 9, 2024

Malgré des résultats prometteurs, la Haute Autorité a estimé que ce test nécessitait «des études complémentaires visant à évaluer son utilité clinique dans la pratique courante». Une étude portant sur 237 patientes suspectées d'être atteintes d'endométriose va ainsi être réalisée.

À ce jour, la technique la plus répandue pour détecter l'endométriose est la cœlioscopie, une technique de chirurgie qui permet d'accéder à l'intérieur de l'abdomen par de petites incisions de la paroi abdominale. Aujourd’hui encore, elle est diagnostiquée, souvent par hasard, avec un retard moyen de sept ans.

La complexité pour détecter la maladie réside notamment dans l'hétérogénéité des symptômes pour chaque femme : «Il n'y a aucune endométriose qui ressemble à une autre endométriose. Parfois les femmes ont des douleurs horribles, parfois c'est plutôt léger», expliquait le Dr Brigitte Milhau ce matin sur CNEWS.

Concrètement, l'Endotest permet de détecter l'endométriose seulement au moyen d'un échantillon salivaire chez les personnes menstruées de 18 à 43 ans. Le test permet de repérer les biomarqueurs de la maladie grâce au séquençage et à l'intelligence artificielle. Le résultat est obtenu en seulement quelques jours et la fiabilité est de 95%.

Le test a été jugé conforme par l'Union européenne. Il est disponible dans certains pays européens et au Moyen-Orient mais n'est pas encore généralisé en France.

Si l'avis de le la Haute autorité de santé est suivi par le gouvernement, des femmes de plus de 18 ans, pour lesquelles une endométriose est «fortement suspectée», pourront réaliser gratuitement ce test.