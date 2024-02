Hallux valgus : voici les 3 symptômes qui doivent vous alerter

Aussi appelé «oignon» au pied, l’hallux valgus est une déviation anormale de la base du gros orteil vers l'extérieur. Souvent douloureuse et handicapante, cette affection est facilement reconnaissable. Voici les principaux symptômes.

La présence d’une bosse

Quand on souffre d’un hallux valgus, le gros orteil dévie vers le deuxième orteil, donc vers l’extérieur. Par conséquent, l’os du gros orteil, appelé premier métatarsien, se déplace à l'opposé du gros orteil, vers l’intérieur, ce qui forme une bosse sur le bord de l'avant-pied. Aux premiers stades, cette déviation, qui évolue de manière progressive, peut passer inaperçue. Mais avec le temps, cette bosse devient saillante. C’est pourquoi cette déformation est appelée dans le langage courant «oignon» au pied.

Une inflammation

Avant même de constater la formation de cette fameuse «bosse», il n’est pas rare de ressentir une douleur lancinante au niveau de l'articulation du gros orteil, notamment après une longue marche ou lorsqu’on porte des escarpins. Et pour cause, les frottements dans la chaussure peuvent entraîner une réaction inflammatoire. Le gros orteil devient alors rouge, chaud, et gonflé. Pour rappel, environ 30% de la population âgée et 2% des enfants ont un hallux valgus en France, en sachant que cette affection concerne majoritairement les femmes (90 à 95 % des cas).

Des callosités douloureuses

Cette anomalie modifie les points d’appui et augmente la charge de travail des orteils voisins. Face à cette pression excessive, la peau sous la plante des pieds va donc réagir et se défendre en formant des durillons, des cors ou des callosités douloureuses. Autrement dit, la peau va s'épaissir et durcir. Pour traiter un hallux valgus et soulager les symptômes, des soins de pédicurie peuvent être prescrits. Quand il s'agit d'une forme sévère, la chirurgie est nécessaire pour corriger efficacement la déformation.