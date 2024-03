Rappel de produits : attention, ces desserts au chocolat vendus partout en France ne doivent plus être consommés

Les desserts au chocolat de la marque Charles et Alice ont fait l’objet d’un rappel «par principe de précaution», en raison d’un risque de fermentation du produit. Il est donc recommandé de les détruire ou de les ramener en point de vente pour obtenir un remboursement.

Vigilance recommandée. Une fiche diffusée sur le site gouvernemental Rappel Conso a donné l’alerte concernant les desserts au chocolat de la marque Charles et Alice. Ces produits font l’objet d’un rappel en raison d’une «fermentation possible des produits entraînant un goût acide du produit et un opercule bombé», est-il indiqué sur la fiche.

#RappelProduit Dessert au lait de coco et chocolat-CHARLES et ALICE





Risques: Autres contaminants biologiques





Motif: Charles et Alice procède par principe de précaution au retrait de ses produits Végétal au lait de coco et Chocolat en DLC au 14/03/2024https://t.co/azimPrxGKO pic.twitter.com/17zVwB9D27 — RappelConso (@RappelConso) February 28, 2024

Ces desserts végétaux au lait de coco et chocolat, conditionnés en deux pots de 110 grammes, sont commercialisés partout en France dans toutes les enseignes de la grande distribution. Les lots concernés par ce rappel ont été vendus du 3 février au 28 février 2024 et portent le code-barres 3297760084006 pour une date limite de consommation fixée au 14 mars 2024.

Si vous possédez un produit correspondant à cette description, le site recommande de ne pas consommer le produit et de le détruire ou de le ramener au point de vente pour obtenir un remboursement. La société Charles et Alice a mis à disposition des consommateurs le numéro suivant : 09 69 39 29 09, en cas de besoin.