Qu’est-ce que l’hirsutisme, ce trouble de la pilosité dont parle le film «Rosalie» ? 

Dans le film «Rosalie», qui sort au cinéma ce mercredi, l’actrice Nadia Tereszkiewicz interprète une célèbre femme à barbe souffrant d’hirsutisme, un trouble qui se manifeste par l'apparition d'une pilosité excessive dans des zones dites masculines.

Réalisé par Stéphanie Di Giusto, le film «Rosalie», en salles ce mercredi, met en lumière l’hirsutisme. Il s’agit d’un trouble de la pilosité dont souffrait Clémentine Delait, une femme à barbe qui a connu la célébrité au début du XXe siècle, et qui est interprété à l’écran par Nadia Tereszkiewicz.

Ce développement excessif de poils épais et drus se manifeste sur des zones pileuses chez l'homme et normalement imberbes chez la femme, comme par exemple le visage, surtout le menton et le cou, le dos et la face antérieure des cuisses. Mais quelles en sont les causes ?

une importante sécrétion d’androgènes

Généralement, la prolifération anormale de poils est due à une production excessive d’hormones masculines par les ovaires ou les glandes surrénales. Chez certaines femmes, la sécrétion d’androgènes, les hormones qui favorisent la croissance des poils foncés et épais, peut en effet être plus élevée.

Ce dérèglement hormonal peut être dû à la prise de certains médicaments, comme le Danazol, prescrit pour réduire les symptômes de l’endométriose, ou être le signe d’un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Cette pathologie, qui touche plus de 5 à 10% des femmes en âge de procréer, se caractérise par une hyperpilosité, de l’acné, et peut être source d’infertilité.

Dans de rares cas, l’hirsutisme peut être causé par des tumeurs virilisantes de l'ovaire et des tumeurs des glandes surrénales. Si aucune cause n'est trouvée et que les examens n'ont pas révélé de maladies, il peut s'agir d'une hypersensibilité de la peau aux androgènes, même s'ils sont produits normalement par l'organisme.