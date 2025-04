Molluscum contagiosum : quelle est cette maladie qui a recouvert de pustules le visage d'un tiktokeur dont la vidéo est devenue virale ?

Dans des vidéos publiées sur la plate-forme TikTok, un internaute affirme avoir contracté une infection cutanée connue sous le nom de «molluscum contagiosum» après avoir porté des vêtements d’occasion achetés en friperie et jamais lavés.

Un Tiktokeur a indiqué, dans des vidéos publiées sur la plate-forme, avoir contracté une maladie nommée «molluscum contagiosum», une sorte d’infection cutanée recouvrant de postules le visage et les parties du corps d’une personne.

D’après le Tiktokeur en question, cette infection résulte du fait qu’il a porté des vêtements non lavés achetés en friperie. Ses vidéos, visionnées plus de 5 millions de fois, sont devenues virales.

Selon le site soins de nos enfants, cette maladie est «fréquente», «sans gravité» et est causée par un proxvirus, c’est-à-dire de grands virus en forme généralement ovale de 200 nm (nanomètre) de diamètre et 300 nm de long.

Une infection bénigne et fréquente en France

S’agissant des symptômes du «molluscum contagiosum», les premiers «boutons» font leur apparition sur la peau de 1 à 6 mois après l’exposition au virus. Ces boutons se transforment par la suite «en petites bosses rosâtres, lisses et brillantes, dotées d’un petit cratère central et remplies d’une matière blanchâtre et épaisse», toujours selon le même site.

Concernant la transmission interhumaine, cette maladie ne se propage pas facilement d’une personne à l’autre. Le molluscum contagiosum «peut toutefois se transmettre par contact direct avec les bosses (peau contre peau) ou par contact indirect, comme avec une literie contaminée par les sécrétions des lésions. Le grattage peut favoriser la transmission de l’infection d’une partie du corps à une autre», à en croire soins de nos enfants.

Et qu’en est-il de la durée de la maladie ? En effet, bien que le molluscum contagiosum soit inoffensif, il faut néanmoins compter environ 2 mois pour que chaque bosse disparaisse. Dans les cas les plus graves, de nouvelles bosses peuvent se former pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années.

«Si elles sont trop dérangeantes, le médecin peut prescrire une crème ou, s’il n’y en a pas beaucoup, les retirer en grattant ou en gelant», selon le site.