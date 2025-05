Nuage toxique en Espagne : quels sont les effets du chlore sur la santé ?

Plus de 160.000 personnes ont été confinées en Espagne suite à l’apparition d’un nuage toxique de chlore dans la région de Catalogne. Quels sont réellement les effets du chlore sur la santé, et quels sont les premiers soins en cas d’exposition à ce dernier ?

C'est un gaz qui peut être fatal. Le chlore est un produit chimique très toxique, utilisé la plupart du temps dans la purification de l’eau et dans les agents de blanchissements, qui a des effets très néfastes sur la santé et peut causer la mort.

Lorsqu’il est inhalé, le chlore peut causer une grave irritation du nez et de la gorge, accompagnée de sérieuses lésions pulmonaires, pouvant mener à un œdème pulmonaire (accumulation mortelle de liquide dans les poumons), selon le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

En cas de contact direct avec la peau, il peut l’irriter voire la brûler et peut causer des cicatrices permanentes. Un contact avec le gaz liquéfié peut également refroidir ou geler la peau, entraînant les symptômes liés aux gelures légères. Parmi eux, on compte des sensations de brûlures et de raideur, une potentielle coloration blanche de la peau et dans les cas les plus sérieux, une vésication, soit la mort des tissus.

Si le gaz chloré entre en contact avec les yeux, il peut leur causer des dommages permanents, incluant la cécité. En cas de contact direct avec le gaz liquéfié, l’œil peut geler, et là encore, la vue peut être perdue de manière définitive.

Les bons réflexes à adopter

En cas de contact prolongé avec un gaz chlorique, il y a certains réflexes à adopter, afin de minimiser l’impact sur la santé. Rincer doucement à l’eau tiède si contact avec la peau il y a, mais ne surtout pas frotter, car cela pourrait au contraire faire pénétrer davantage le gaz dans les cellules de la peau.

Couvrir les yeux d’un pansement stérile s’ils y sont exposés et contacter au plus vite un centre antipoison ou un médecin. Si le chlore est inhalé, alors il faudra prendre des précautions pour sa propre sécurité avant de tenter un sauvetage. Rester à l’air frais, ne pas faire trop d’effort, éviter les déplacements inutiles et rester dans une position confortable pour respire.

Le chlore n’est toutefois pas réputé pour être cancérogène, ni pour nuire à l’enfant en gestation. Une exposition de longue durée à ce dernier peut néanmoins causer des dégâts irréversibles sur le système respiratoire de l’être humain.