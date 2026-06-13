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Ces 5 symptômes discrets peuvent révéler un problème de thyroïde

Cette petite glande endocrinienne joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’organisme. [©Pixel-Shot/Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Petite glande située à la base du cou, la thyroïde est un véritable chef d’orchestre de l’organisme. Métabolisme, énergie, humeur, rythme cardiaque, température corporelle… Elle influence de nombreuses fonctions vitales. Lorsqu’elle se dérègle, certains signes, parfois discrets, peuvent apparaître. En voici cinq à surveiller.

une transpiration excessive

Une sensation de chaleur permanente peut être le signe d’une hyperthyroïdie, c'est-à-dire une production excessive d'hormones thyroïdiennes. Ce phénomène accélère le métabolisme, ce qui augmente la production de chaleur et favorise une transpiration excessive.

des changements d’humeur

Les hormones thyroïdiennes agissent aussi sur le cerveau et le système nerveux. Les patients rapportent fréquemment des changements d’humeur parfois difficiles à expliquer. Irritabilité, nervosité, anxiété ou, au contraire, baisse de moral et tendance dépressive.

une accélération du rythme cardiaque

Des palpitations, une sensation de cœur qui s'emballe ou un rythme cardiaque élevé au repos peuvent d’autre part traduire une hyperactivité de la thyroïde. Les hormones thyroïdiennes ont en effet un impact direct sur le système cardiovasculaire.

des règles irrégulières 

Chez les femmes, un dysfonctionnement thyroïdien peut perturber le cycle menstruel. Les menstruations peuvent devenir plus légères ou abondantes. Certaines patientes constatent également des cycles irréguliers, voire une absence temporaire de règles.

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une faible tolérance à l'effort

Monter quelques étages, porter des courses ou pratiquer une activité physique peut soudainement sembler plus difficile. Une fatigue persistante associée à un essoufflement inhabituel peut être liée à un trouble thyroïdien, en particulier lorsque d'autres symptômes sont présents.

Santésymptômes

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