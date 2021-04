Tous à vos agendas. Dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 avril prochain, nous conseillons aux couche-tard ou aux lève-tôt de lever leurs yeux vers le ciel, pour observer la première Super Lune de l’année 2021.

À 3h31 précises, c’est vêtue d’un drap rosé que la lune se dévoilera comme elle le fait rarement. Tous les passionnés d’astronomie, les simples curieux ou même les insomniaques pourront ainsi observer la Super Lune rose d’ici une dizaine de jours.

Mais qu’est ce que la Super Lune ?

Le terme « super lune » a été adopté par l’astrologue Richard Nolle en 1979 lors de ses recherches autour des catastrophes naturelles liées aux pleines lunes. Toutefois, cette appellation qui n’est pas scientifique est parfois reprise par la Nasa, puisqu’elle décrit le phénomène d’une pleine lune de périgée.

Qui se traduit par une pleine lune se produisant lorsque cette dernière est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre au cours de son cycle, soit à 356 500 kilomètres. Il faut savoir que l’orbite de la lune autour de la Terre est elliptique, la distance entre elles deux varie donc constamment entre 356 000 et 406 000 kilomètres.

Dans la nuit du 26 au 27 avril, la Super Lune sera donc 14% plus grande et 30% plus brillante qu’une pleine lune en temps normal. Alors que la dernière en date remonte à novembre 2020, cette année il sera possible d’observer une deuxième Super Lune le mois prochain.