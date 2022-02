Espace : la Station spatiale internationale s'écrasera dans un cimetière océanique en 2031

La Nasa a dévoilé la semaine passée la destination finale de la Station spatiale internationale, dont la date de sortie d'orbite est prévue en janvier 2031.

Dans un rapport qui vient d'être remis au Congrès américain, la Nasa préconise de crasher la cité spatiale dans l'océan Pacifique, à proximité du point Nemo, le point de l'océan le plus isolé de toute terre émergée.

L'ISS rejoindra ainsi «le cimetière des objets spatiaux», dans lequel, depuis 1971, près de 300 engins spatiaux sont tombés.

Ax-1, @Axiom_Space's first private astronaut mission to the @Space_Station, is now scheduled to lift off from @NASAKennedy on Mar. 30.





The crew is set to spend eight days aboard the orbiting lab conducting science, education, and commercial activities: https://t.co/vfTdo17FIz pic.twitter.com/UVwM12gDk2

— NASA (@NASA) February 2, 2022