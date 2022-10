La Nasa découvre le plus gros cratère de météorite jamais observé sur Mars

La Nasa a dévoilé ce jeudi les images d'un cratère de météorite large de 150 mètres de diamètre observé sur Mars. Du jamais vu.

De nouvelles révélations sur la planète rouge. La Nasa a annoncé jeudi avoir découvert un gigantesque impact de météorite sur Mars, le plus gros jamais observé.

Les images, prises par le vaisseau Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), montrent un cratère de 150 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur, entouré de blocs de glace qui ont été projetés à la surface.

Working together, two @NASAMars spacecraft —one on the ground and one in orbit—detected a large meteorite that slammed into the Red Planet. The result was confirmed earlier this year: https://t.co/4ofuP8MXId pic.twitter.com/eVMFbBOY7U

