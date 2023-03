L'exposition à la sueur d'autrui contribuerait à réduire l'anxiété sociale, selon une étude suédoise

Une étude a révélé que les personnes souffrant d’anxiété sociale voyaient leur stress réduit en s’exposant à la sueur d’autrui. Si elle venait à se confirmer, cette découverte offrirait de nouveaux moyens pour traiter ces patients.

L’odeur corporelle aiderait à réduire ce trouble de santé mentale. Une étude menée par l'Institut Karolinska de Stockholm (Suède) a révélé que les personnes souffrant d’anxiété sociale voyaient leur stress réduit en s’exposant à la sueur d’autrui.

Ce travail scientifique, pouvant paraître farfelu, est néanmoins à prendre au sérieux puisqu’il est actuellement présenté au Congrès européen de psychiatrie, qui se déroule à Paris du samedi 25 au mardi 28 mars.

Soterix Medical at the European Congress of Psychiatry https://t.co/naz9WKyQJO Please stop by booth 28, if you are interested in learning about the latest evidence using our Depression tDCS-LTE therapy https://t.co/od88kJyK6v #depression #tDCS #EPA2023 pic.twitter.com/2SXNsJgqwS

— Soterix Medical (@DepressionLTE) March 26, 2023