Haven : tout savoir sur cette station spatiale privée que va rejoindre SpaceX

La société Vast et SpaceX vont collaborer dans le cadre de la création d’une station spatiale privée, nommée Haven. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce projet.

Un projet fou. L’entreprise d’Elon Musk SpaceX s’est jointe à Vast pour réaliser une station spatiale privée. Elle devrait voir le jour en 2025.

Haven, qu’est-ce que c’est ?

Vast, société appartenant au millardaire américain Jeb McCaleb, a décidé d’appeler son projet «Haven», voire «Haven-1», laissant sous-entendre que d’autres projets de ce genre pourraient continuer à voir le jour.

Il s’agit d’une station orbitale terrestre. La station devrait être placée à 400 km au-dessus de la Terre, et à 2.000 km au maximum, soit en orbite terrestre basse.

Cette hauteur a été mûrement réfléchie. Elle est parfaitement située afin d’éviter d’entrer dans une atmosphère trop dense en cas de placement trop bas et des radiations trop importantes dans le cas contraire.

Quel est le but de cette station ?

L’objectif de Vast est de rendre la station visitable et habitable sur le long terme. Au début du projet, le premier module devrait pouvoir recevoir jusqu’à quatre astronautes.

D’autres modules devraient être ajoutés au fur et à mesure afin d’atteindre une longueur totale de 100 mètres.

À partir de 2030, la station pourra accueillir quelques dizaines de personnes.

Quand est-ce que le décollage est prévu ?

Selon le calendrier prévisionnel du projet, le décollage ne devrait pas avoir lieu avant août 2025. Seul le premier module sera envoyé, grâce à une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Le reste de la station sera envoyé petit-à-petit, cette fois-ci avec la fusée Starship, le nouvel engin de SpaceX, à partir de 2028.

Une personne lambda peut-elle rejoindre la station ?

C’est l’objectif du projet. Et pour que cela soit possible, Vast souhaite que la station soit capable de créer de la gravité artificielle et donc, qu’elle tourne sur elle-même.

Grâce à ce procédé, les «touristes astronautes», qui ne sont pas entraînés, seront maintenus contre la paroi, ce qui rendra leur vie dans la station plus facile et ce qui leur évitera de développer des séquelles au cours du voyage.

Néanmoins, Vast ne pense pas atteindre cet objectif avant 2030.

Selon les plans de la société, il sera possible de rester à bord de la station une trentaine de jours.