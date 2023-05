Comment cette machine innovante transforme-t-elle l’air en eau potable ?

En Tunisie, une innovation nommée Kumulus Water promet de résoudre le problème de pénurie d'eau de manière 100% écoresponsable. Elle est conçue pour collecter l'humidité contenue dans l'air et la transformer en eau potable.

Le réchauffement climatique affecte particulièrement les pays secs comme la Tunisie, où les ressources en eau deviennent de plus en plus rares. Kumulus pourrait être l'innovation qui répondrait au problème de l'accès à l'eau potable de manière durable.

Cette start-up a mis en place un système alimenté par l'énergie solaire, qui permet à l'air d'entrer dans une machine, de passer à travers différents filtres et d'extraire l'humidité pour la transformer en eau potable, sans utiliser de produits néfastes pour l'environnement.

Cette invention a vu le jour grâce à Iheb Triki, un ancien élève de la promotion X05 et ambassadeur AX en Tunisie. Il a terminé ses études à l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis et est rapidement devenu consultant chez BCG (Boston Consulting Group), un cabinet international de conseil en stratégie.

The harmony between luxury and ecology, a step away from plastic and waste.



An elegant solution to water production that emphasizes the wellbeing of the environment.



Our Amphore design finds itself at the heart of El Medina Tunis. fluidly sharing the scene with nature and culture pic.twitter.com/q3kugEvOZt

