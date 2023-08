Mystérieuse «boule de feu» en Australie : quel est ce phénomène qui a illuminé le ciel de Melbourne en pleine nuit ?

Un engin non-identifié s’apparentant à une boule de feu a été aperçue dans le ciel de Melbourne (Australie) dans la nuit de ce lundi 7 au mardi 8 août. L’Agence spatiale australienne a confirmé mardi qu’il s’agissait de la retombée du troisième étage d’une fusée russe Soyouz.

Des images exceptionnelles capturées. Un engin au départ non-identifié s’apparentant à une boule de feu a été aperçu dans le ciel de Melbourne dans l’Etat de Victoria (Australie), dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 août.

What an amazing sight over Richmond I don't know if #Meteor #Comet or #SpaceJunk #Melbourne pic.twitter.com/8SHbweU2qK

L’Agence spatiale australienne a ensuite confirmé qu’il s’agissait de la retombée du troisième étage d’une fusée russe Soyouz, lancée lundi soir à 21h20 du cosmodrome de Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie.

*STATEMENT*





We have determined the flashes of light seen across Melbourne skies overnight were likely the remnants of a Russian Soyuz-2 rocket re-entering the Earth’s atmosphere.





[More in comments] pic.twitter.com/rmb4B5l4iL

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) August 8, 2023