Espace : les restes d’un volcan géant découvert sur Mars par des scientifiques

Un immense volcan a été découvert sur Mars par des scientifiques américains dans une région bien connue des spécialistes de la planète. Cette découverte pourrait éclairer l'évolution géologique de la planète voisine de la Terre, sujette à de nombreux fantasmes.

Son cratère est plus haut que l'Everest. Les scientifiques de la Nasa et de l’institut SETI ont révélé avoir découvert l’année dernière les restes d’un volcan géant sur Mars, ce mercredi 13 mars, lors d’une conférence au Texas, a rapporté la 55e conférence «Lunar and Planetary Science».

NEW GIANT VOLCANO ON MARS!





Announcing today discovery of a giant volcano on Mars. Ancient, heavily eroded, but active recently & likely still has shallow glacier ice, near equator! Let's go explore!https://t.co/seIRRq9RpF@sourabh_shubham@SETIInstitute @MarsInstitute @NASAAmes pic.twitter.com/NlLlMYo75t — Pascal Lee (@pascalleetweets) March 13, 2024

«Nous étions en train d’étudier la géologie d’une zone où l’on avait trouvé des restes de glacier, l’année dernière, quand on a compris qu’on était à l’intérieur d’un immense volcan très érodé», a expliqué le docteur Pascal Lee, l’un des auteurs de l’étude. Cette trouvaille d'un énorme volcan et de possibles réserves de glace est importante, car elle suggère un nouvel endroit intéressant pour étudier l'évolution géologique de Mars, chercher des signes de vie et préparer des missions d'exploration avec des robots ou des humains dans le futur.

Photographié à plusieurs reprises par des vaisseaux spatiaux en orbite autour de Mars depuis 1971, le grand volcan a été dissimulé pendant des décennies dans l'une des régions les plus emblématiques de Mars, située entre le Labyrinthe de la Nuit et les canyons de Valles Marineris.

Nommé provisoirement «Volcan Noctis», le cratère mesure au moins 9.022 mètres de haut - soit plus haut que l'Everest (8.849 m) - et 450 kilomètres de large. Selon les premières analyses des chercheurs, il serait actif depuis de très nombreuses années. Par ailleurs, un dépôt volcanique a récemment été retrouvé sur sa partie sud-est.

Une grande couche de glace sous les dépôts volcaniques

Autour du cratère, d'autres dépôts volcaniques sont entrés en contact avec l'eau du glacier, formant des accumulations de matériaux volcaniques précieux pour l'analyse géologique. Cette combinaison d'éléments est particulièrement intéressante pour les scientifiques car elle contribue à expliquer en partie la topographie de Mars.

Il semble que le soufre dégagé par le volcan a réagi avec la glace. Alors que les scientifiques analysent encore les dernières images de cette zone de Mars, ils supposent qu'une grande couche de glace se trouve sous les dépôts volcaniques.

Le volcan est probablement constitué de lave, de glace et de matériaux pyroclastiques chauds provenant des éruptions, tels que des cendres, de la terre, des gaz et des roches fragmentées. C'est ce que l'on trouve normalement éjecté par un volcan.

Le processus de formation de Noctis est peut-être aussi responsable de sa destruction. Les périodes glaciaires ont usé la roche et provoqué l'effondrement du volcan, offrant ainsi un accès à toutes les couches pour la recherche. La glace sera examinée de près dans l'espoir de confirmer la théorie selon laquelle l'eau apporte la vie.