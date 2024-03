Neuralink : Elon Musk dévoile sa prochaine technologie pour tenter de redonner la vue aux aveugles

Après la puce cérébrale «Telepathy», Elon Musk a révélé son prochain projet, «Blindsight», qui permettra de redonner la vue aux aveugles.

En route vers une révolution scientifique ? Neuralink, la start-up neurotechnologique d'implants cérébraux d'interfaces cofondée par Elon Musk, a dévoilé «Blindsight», son prochain produit qui vise à rétablir la vision des personnes aveugles.

Blindsight is the next @Neuralink product after Telepathy

— Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024