Artemis II : pourquoi la Nasa a-t-elle encore reporté le lancement de la mission lunaire initialement prévu en mars ?

Le chef de la Nasa a annoncé ce samedi exclure un lancement en mars de la mission Artémis 2 qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans en raison de problèmes sur la fusée.

Un décollage encore repoussé. Alors que le projet a déjà pris plusieurs années de retard, la mission Artémis 2, qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans, ne se tiendra pas en mars, a annoncé ce samedi le chef de la Nasa. En cause : des problèmes techniques sur la fusée. Le décollage de cette mission spatiale est ainsi repoussé au 1er avril au plus tôt.

Ce report survient au lendemain d'une annonce pourtant optimiste de la Nasa, qui avait dit viser un décollage au plus tôt le 6 mars à la suite d'un grand test en condition réelle qui s'était avéré en apparence bon. Les ingénieurs ont toutefois identifié dans la nuit un dysfonctionnement du flux d'hélium dans l'un des étages de la fusée, a indiqué sur X le nouveau patron de la Nasa, Jared Isaacman.

As an update to my earlier post.



- The ICPS helium bottles are used to purge the engines, as well as for LH2 and LOX tank pressurization. The systems did work correctly during WDR1 and WDR2.



- Last evening, the team was unable to get helium flow through the vehicle. This… https://t.co/Qte3nEXwQb — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 21, 2026

«Quelle que soit la défaillance potentielle» à l'origine, ces problèmes vont forcer l'agence spatiale américaine à ramener la fusée dans le bâtiment d'assemblage, «ce qui exclura la fenêtre de lancement prévue en mars», a-t-il expliqué.

Six fenêtres en avril

La mission Artémis 2 constituera le premier vol habité autour de la Lune depuis la fin de ce programme américain en 1972 qui a amené les premiers et seuls êtres humains sur la surface lunaire. Trois Américains et pour la première fois un Canadien y prendront part.

Lors de ce vol test, l'équipage fera le tour du satellite naturel de la Terre sans s'y poser et testera les équipements en vue de la mission suivante, Artémis 3, qui marquera le grand retour des Américains sur le sol lunaire, avec pour objectif d'y établir cette fois une présence durable.

Mais leur mission constituera à elle seule une première à plusieurs égards car il s'agira notamment du premier vol lunaire auquel participeront une femme, une personne de couleur et un non-Américain. Leur départ se tiendra depuis Cap Canaveral en Floride.

La Nasa dispose actuellement de six fenêtres de lancement possibles en avril et pourrait en annoncer d'autres pour les mois suivants si nécessaire. Son patron a promis samedi que l'agence ferait un point dans les prochains jours.

Compétition spatiale avec la Chine

Lors des préparatifs en 2022 pour la mission Artémis 1, qui consistait en un vol à vide autour de la Lune, l'agence spatiale américaine avait déjà été confrontée à des problèmes techniques qui avaient repoussé le décollage de plusieurs mois.

La mission Artémis 2 surviendra dans un contexte de compétition spatiale entre les Etats-Unis et la Chine, les deux puissances rivales ambitionnant toutes les deux d'envoyer des hommes sur la Lune et d'y établir une base dans les prochaines années.