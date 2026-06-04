La Française Sophie Adenot fait un tutoriel pour expliquer comment se laver les cheveux dans l'espace (vidéo)

En mission dans la station spatiale internationale (ISS) depuis février, l’astronaute française Sophie Adenot a expliqué, dans une courte vidéo relayée mercredi sur son compte Instagram, comment elle parvient à se laver les cheveux dans l’espace.

Une vue directe sur les coulisses de la vie quotidienne au-delà de l'atmosphère terrestre. A l’occasion de son 110e jour au sein de la station spatiale internationale (ISS), l’astronaute Sophie Adenot a réalisé un tutoriel vidéo, partagé sur son compte Instagram mercredi 3 juin, pour expliquer comment elle se lave les cheveux dans l’espace.

«Je vais vous expliquer comment je me lave les cheveux dans l’espace. D’abord, je prends ma brosse à cheveux puis je les attache. Je prends cette petite gourde d’eau souple et je mets un peu d’eau. Je masse pour m’assurer qu’il y ait de l’eau partout. Laissez-moi vous montrer avec les cheveux détachés. Maintenant, il y a de l’eau partout. Je prends un shampoing sans rinçage que la NASA nous a fourni. Il va nettoyer les cheveux. Je m’assure qu’il y ait assez de savon», a indiqué la Française.

«Maintenant, mon petit secret parce que j’aime vraiment les avoir très propres, c’est que j’ai un shampoing solide que j’aime beaucoup et je fais un petit nettoyage supplémentaire avec ça. Je masse tous les cheveux et toutes les racines», a ajouté cette dernière.

«J’ai ici une vieille serviette. Comme je veux minimiser la quantité d’eau que j’utilise, je vais d’abord retirer une majorité du shampoing. Je rajoute un peu d’eau. J’ai juste à appuyer et l’eau sort. Notez que j’utilise toujours la même gourde de 250ml. Cela utilise peu d’eau de se laver les cheveux dans l’espace. Je reprends ma serviette. Je recommence pour être sure qu’ils soient bien rincés», a expliqué l’astronaute.

L'humidité récupérée puis recyclée

«Cela fonctionne bien seulement avec le shampoing sans rinçage mais je préfère mon savon solide. C’est un peu mon petit plaisir de l’utiliser ici. Ensuite, je vais laisser les serviettes sécher. Toute l’humidité qu’elles contiennent sera recyclée en eau potable. Je vais faire un dernier rinçage mais cette fois, je vais utiliser une autre serviette qui ne sert que pour l’eau et pas pour le savon. Vous voyez, quand je mets un peu d’eau, elle reste simplement là», a poursuivi l’ingénieure de 43 ans.

«Maintenant, mes cheveux sont propres et il ne reste plus de shampoing dessus. Reprenons notre brosse à cheveux. Ici, on n’a pas de sèche-cheveux alors je les laisse simplement sécher tout seuls. Et voilà ! C’est comme ça que je me lave les cheveux dans l’espace. A une prochaine fois pour d’autres vidéos amusantes sur la vie quotidienne dans l’espace», a conclu Sophie Adenot.