E.Leclerc frappe fort avec l'opération Tefal : jusqu’à 53 % de réduction sur les batteries de cuisine

E.Leclerc lance une opération promotionnelle d’ampleur autour de la marque Tefal. Pendant une durée limitée, plusieurs ensembles complets de poêles, casseroles et accessoires sont proposés avec des remises allant jusqu’à –53 %. Une occasion de s’équiper avec du matériel de qualité à un tarif nettement plus abordable.

Des produits conçus pour durer

La marque Tefal, bien connue des foyers français, mise sur la durabilité et la praticité. La plupart des ensembles bénéficient d’un revêtement antiadhésif longue durée, de poignées ergonomiques et d’une compatibilité avec toutes les sources de chaleur, y compris l’induction. Les technologies Thermo-Signal et Thermo-Fusion, présentes sur certaines poêles, garantissent une cuisson précise et homogène, sans surchauffe inutile.

Autre avantage notable : la garantie de dix ans sur les produits en acier inoxydable, un gage de fiabilité qui séduit les consommateurs soucieux d’investir dans des ustensiles conçus pour durer.

L’incontournable Daily Cook à prix réduit

Parmi les offres les plus marquantes figure le set 11 pièces Tefal Daily Cook, proposé à 59,99 € au lieu de 139,99 €. Conçu en acier inoxydable, il comprend une poêle, une casserole, deux faitouts avec couvercles et plusieurs ustensiles de cuisine. Ce modèle mise sur la robustesse et sur des détails bien pensés : couvercle pouvant se poser verticalement, poignées confortables, graduations internes pour plus de précision, et Thermo-Signal sur la poêle.

C’est une batterie de cuisine particulièrement adaptée aux familles ou à ceux qui souhaitent investir une bonne fois pour toutes dans un matériel fiable, compatible avec tous les feux, y compris l’induction.

Modularité et gain de place avec Ingenio Easy Cook & Clean

Autre offre forte de l’opération : le set 15 pièces Ingenio Easy Cook & Clean, vendu 79,99 € au lieu de 139,99 €. Ici, l’accent est mis sur la modularité grâce à une poignée amovible et à des formats empilables. Ce type de conception permet un rangement optimisé dans les placards et une grande polyvalence d’usage.

Les poêles et casseroles en aluminium sont recouvertes d’un revêtement antiadhésif facile à entretenir. Seul point à noter : ce modèle n’est pas compatible avec l’induction, mais convient à tous les autres types de plaques.

Fabrication française et performance avec le set 3 pièces

Pour ceux qui recherchent un produit fabriqué en France, le set 2 poêles + 1 faitout est proposé à 90 € au lieu de 179,99 €. Il s’adresse aux cuisiniers qui veulent une batterie de cuisine fiable et performante au quotidien. Le faitout en verre, les poêles antiadhésives et la compatibilité avec tous les feux en font un ensemble complet, solide et facile d’entretien.

Des gammes compactes pour les petits espaces

E.Leclerc n’oublie pas les foyers qui disposent de peu d’espace en cuisine. Le set Ingenio Generous Cook, vendu 49,99 € au lieu de 119,99 €, propose une solution compacte avec poignée amovible et revêtement antiadhésif. C’est un ensemble pratique pour équiper une petite cuisine sans sacrifier la qualité.

Dans le même esprit, le set Opti’Space, en inox et garanti 10 ans, répond aux besoins des petits espaces grâce à une conception empilable intelligente. L’ensemble comprend une casserole, un faitout, une poêle et des couvercles de conservation. C’est une batterie pensée pour passer de la cuisson au rangement en un seul geste.

Le plaisir de cuisiner au quotidien

Enfin, le set Ingenio Daily Chef, proposé à 69,99 € au lieu de 129,99 €, s’adresse à ceux qui aiment varier les plaisirs en cuisine. Sa composition inclut une poêle, une casserole, une crêpière et plusieurs accessoires, avec une poignée amovible pour plus de souplesse d’utilisation. Compatible avec tous les feux, il conjugue confort et performance.

Une opération limitée dans le temps

Cette opération Tefal chez E.Leclerc se distingue par la diversité des offres, adaptées aussi bien aux grandes familles qu’aux étudiants ou aux couples qui s’installent. Ces réductions importantes, valables jusqu'au 17 octobre, permettent d’accéder à des produits de marque à un prix très abordable.