Roborock QV 35A : 200 € de réduction sur ce robot aspirateur laveur ultra complet

Le Roborock QV 35A Set, version améliorée du Qrevo S, s’affiche actuellement à 400 € au lieu de 600 € sur la boutique officielle Roborock. Un prix cassé pour un robot aspirateur laveur haut de gamme, capable de gérer le ménage à votre place du sol au plafond.

À retenir sur cette offre Roborock

Prix promotionnel : 400 € au lieu de 600 €

Marchand : boutique officielle Roborock

Remise immédiate de 200 € sans code à appliquer

Station d’accueil multifonctionnelle avec lavage et séchage des serpillières

Puissance d’aspiration de 8 000 Pa et navigation intelligente LiDAR

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Un concentré d'innovation pour une maison impeccable

Avec le Roborock QV 35A Set, la corvée de ménage devient un lointain souvenir. Ce modèle reprend tout ce qui faisait le succès du Qrevo S, en y ajoutant des optimisations techniques bienvenues. On retrouve une puissance d’aspiration impressionnante de 8 000 Pa, renforcée par une brosse principale entièrement en caoutchouc conçue pour éviter les enchevêtrements. L'appareil intègre également deux serpillières rotatives capables d'imiter les mouvements d’un nettoyage manuel, tout en s’adaptant à tous types de sols grâce à leur capacité à se relever automatiquement.

La station d’accueil est sans doute l’élément qui change tout : elle vidange automatiquement la poussière, remplit le réservoir d’eau, lave les serpillières, et les sèche à l’air froid. Le tout avec une base détachable pour un entretien plus facile. Une fois lancé, le QV 35A peut ainsi gérer l’intégralité du nettoyage sans intervention humaine pendant plusieurs jours.

Un allié du quotidien pour les foyers actifs

Imaginez : vous partez le matin, et en rentrant le soir, votre sol est propre, sans le moindre poil, miette ou trace. Ce robot aspirateur laveur est particulièrement apprécié des foyers avec enfants ou animaux. Il repère les obstacles grâce à sa technologie Reactive Tech, monte les seuils jusqu’à 2 cm sans difficulté et adapte automatiquement ses réglages en fonction des pièces et des surfaces, grâce au SmartPlan Roborock.

Que vous viviez en appartement ou en maison, le QV 35A apprend à reconnaître jusqu’à 4 étages différents et peut être entièrement contrôlé depuis l’application Roborock. Vous pouvez même lui parler via Alexa, Siri ou Google Assistant pour lancer un nettoyage à la volée. Les avis clients confirment sa fiabilité, avec une note moyenne de 4,84 sur 5 basée sur plus de 200 retours.

OBTENIR CE ROBOT

Une promotion bien placée sur la boutique officielle Roborock

Actuellement proposé à 400 € au lieu de 600 €, le Roborock QV 35A Set bénéficie d’une remise immédiate de 200 € sans code à entrer, directement sur la boutique officielle Roborock. Une offre rare sur un modèle aussi récent, encore peu présent chez les autres revendeurs.