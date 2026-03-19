Machine à expresso Krups Virtuoso+ : l’élégance du café pro à prix réduit

La Krups Virtuoso+ est affichée à 115€ au lieu de 127,73€, soit 10 % de réduction pour un expresso de qualité chez vous. Une offre Amazon à durée limitée, valable jusqu’au 26 mars 2026.

Ce qu’il faut retenir sur cette offre Krups

Machine expresso Krups manuelle, 15 bars de pression

Compatible café moulu et dosettes ESE

Prix promo : 115€ au lieu de 127,73€ (-10 %)

Disponible sur Amazon jusqu’au 26 mars 2026

Design compact, buse vapeur et chauffe rapide

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Un expresso authentique à la maison, sans compromis

Avec la Krups Virtuoso+ XP444G10, la marque française propose une machine à expresso manuelle aussi compacte qu’efficace. Conçue pour les amateurs d’un café bien extrait, elle associe un design inox élégant, une pression de 15 bars pour une crème onctueuse et un système de chauffe rapide Thermoblock.

Compatible avec du café moulu ou des dosettes souples ESE, elle est livrée avec tous les accessoires de barista nécessaires : porte-filtre, filtres une ou deux tasses, cuillère doseur avec tasseur et buse vapeur performante. Le tout dans un format ultra compact (14,3 cm de large) qui s’intègre facilement, même dans les cuisines réduites.

Café court ou cappuccino maison : à vous de jouer le barista

Au quotidien, cette machine trouve naturellement sa place sur le plan de travail. Vous aimez commencer la journée avec un expresso serré ou clôturer un dîner avec un cappuccino mousseux ? Grâce à sa buse vapeur double mode, vous pouvez créer en quelques secondes une mousse de lait dense pour vos lattes macchiatos ou simplement chauffer du lait.

Son panneau à quatre boutons est pensé pour une prise en main rapide, avec arrêt automatique configurable selon vos besoins. Les utilisateurs saluent sa simplicité d’utilisation, sa chauffe rapide et la qualité du café obtenu. Un bon compromis entre performance, prix et praticité.

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Krups chez Amazon : une offre bien dosée à ne pas rater

À 115€, la Krups Virtuoso+ est actuellement proposée avec 10 % de réduction sur Amazon. L’offre reste valable jusqu’au 26 mars 2026, dans la limite des stocks. Plébiscitée pour son excellent rapport qualité-prix, cette machine permet de retrouver chez soi le plaisir d’un véritable café de barista, sans se ruiner.