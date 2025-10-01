Jusqu’à -50% sur les packs alarme Verisure : une sécurité adaptée à votre logement

Leader européen des alarmes connectées, Verisure propose une remise de -50% sur ses packs de protection additionnels. Chaque installation est accompagnée par un expert sécurité, afin d’offrir une solution fiable, adaptée aux besoins de chaque foyer et compatible avec la présence d’animaux domestiques.

Avec Verisure, la sécurité ne se limite pas à l’installation d’une alarme standard. Chaque système est pensé en fonction du logement et de ses occupants. L’offre actuelle, qui permet de bénéficier de -50% sur les packs de protection additionnels, rend cette technologie plus accessible. L’accompagnement par un expert sécurité et la compatibilité avec les animaux domestiques complètent une solution conçue pour protéger au mieux votre quotidien.

Un service pensé pour chaque foyer

Le prix d’une alarme dépend toujours du lieu à sécuriser : appartement, maison, commerce ou bureau. La superficie, le nombre d’accès et les habitudes de vie influencent directement le devis.

Verisure adapte son installation en fonction de chaque logement. Il est donc essentiel de s’appuyer sur un expert sécurité pour :

Réaliser un audit précis du logement,

Sélectionner les équipements adaptés,

Paramétrer correctement le système et éviter les fausses alertes.

Cette étape garantit une protection qui correspond réellement à vos besoins.

Une offre à saisir : -50% sur les packs additionnels

Jusqu’au 26 octobre 2025, Verisure propose une remise exceptionnelle de 50% sur l’installation et la mise en service de ses packs de protection additionnels (Argent, Or ou Platine).

Pack Argent : une solution idéale pour renforcer la sécurité d’un appartement.

Pack Or : pensé pour les maisons avec extérieurs.

Pack Platine : une protection renforcée, adaptée aux grandes habitations ou aux professionnels.

Ces packs viennent compléter l’abonnement de base et permettent d’obtenir une sécurité renforcée, évolutive dans le temps.

Combien coûte une alarme Verisure ?

L’abonnement démarre à partir de 34,90 € TTC par mois. Ce prix inclut :

La garantie et l’entretien du matériel (consommables compris),

La télésurveillance 24h/24 et 7j/7,

L’envoi des forces de l’ordre ou des secours en cas d’alerte confirmée,

La gestion des alertes SOS,

L’accès à l’application My Verisure pour piloter son système à distance.

Chaque abonnement comprend aussi une centrale d’alarme, un détecteur de chocs et d’ouverture, un détecteur de mouvements avec images, un lecteur de badges multifonction et trois badges intelligents.

Ce tarif reste indicatif : il varie selon la configuration du logement, le nombre d’équipements choisis et la durée d’engagement.

L’installation par un professionnel : une étape clé

L’installation et la mise en service de l’équipement sont proposées à partir de 299 € HT*.

Cette intervention par un expert sécurité est indispensable :

Elle assure un placement optimal des capteurs,

Elle garantit le bon paramétrage pour éviter les déclenchements intempestifs,

Elle vous permet de prendre en main sereinement votre système.

L’expert vous accompagne également dans la personnalisation de votre solution afin d’obtenir la meilleure efficacité au prix le plus adapté.

Une alarme compatible avec les animaux de compagnie

Les systèmes Verisure sont conçus pour être compatibles avec la présence d’animaux domestiques. Ils assurent la sécurité du logement tout en permettant aux animaux de circuler librement.

Les points forts :

Détecteurs intelligents réglables : la sensibilité s’adapte pour que chiens et chats (jusqu’à 25 kg) ne déclenchent pas d’alerte.

Technologie Shock Sensor : les détecteurs de chocs et d’ouverture réagissent uniquement aux vibrations anormales liées à une tentative d’effraction.

Caméras connectées Arlo : elles savent distinguer un humain d’un animal, limitant ainsi les fausses alarmes.

Systèmes sans fil avec relais GSM : même en cas de coupure Wi-Fi, la surveillance reste opérationnelle.

Pilotage simple : activation/désactivation avec télécommandes et badges intelligents.

Grâce à cette compatibilité, vos animaux circulent librement dans la maison, sans risque de déclenchements intempestifs.

Une protection étendue avec le détecteur extérieur vidéo Verisure® Défense Active

Verisure innove également avec son détecteur extérieur vidéo Verisure® Défense Active. Placé dans un jardin ou une cour, il constitue une première barrière de protection.

Ses promesses :

Détecte une intrusion avant de pénétrer dans les lieux protégés par le système.

Envoie immédiatement des photos pour une levée de doute rapide.

Permet à la télésurveillance et au client d’effectuer des demandes d’images.

Caméra grand angle (141°) en couleur, jusqu’à 1080p de jour.

Distance de détection : 4 mètres sur 4 mètres.

Audio bidirectionnel intégré pour interpeller à distance.

Déclenchement de sirène pour mettre en fuite un intrus.

Résistance aux intempéries et système d’autoprotection intégré.

Ce dispositif permet d’anticiper les intrusions avant même qu’elles n’atteignent la maison.

Choisir Verisure, c’est opter pour :

Une expertise de plus de 30 ans,

Un accompagnement par un expert sécurité à chaque étape,

Une télésurveillance réactive 24h/24,

Des solutions compatibles avec les animaux domestiques,

Une sécurité qui évolue avec vos besoins.

L’offre spéciale -50% sur les packs additionnels est valable jusqu’au 26 octobre 2025.

Mentions légales de l’offre

Remise de 50% sur le prix HT de l’installation et de la mise en service des Packs Protection additionnels (d’une valeur de 149€ HT avant remise pour l’installation et la mise en service du Pack Protection Argent, 249€ HT avant remise pour celles du Pack Protection Or et 349€ HT avant remise pour celles du Pack Protection Platine) à valoir sur la conclusion d’un contrat avec Verisure et portant sur la souscription d’une offre Sécurité Totale (Appartement ou Maison ou Pro) ou d’une offre Sécurité 24/7 (Appartement ou Maison ou Pro). Les compléments d’abonnement mensuel associés aux Packs Protection additionnels (4€ / mois pour le Pack Protection Argent, 5€ / mois pour le Pack Protection Or, 6€ / mois pour le Pack Protection Platine – montants TTC pour les particuliers et HT pour les professionnels) restent en sus à la charge du client.

Le prix de l’installation et de la mise en service du système d’alarme de base reste en sus à la charge du client. Offre Sécurité 24/7 Appartement ou Pro à partir de 999€ HT sans engagement, de 799€ HT avec un engagement de 12 mois pour les particuliers et de 24 mois pour les professionnels, et de 499€ HT avec un engagement de 36 mois ; offre Sécurité 24/7 Maison à partir de 1099€ HT sans engagement, de 899€ HT avec un engagement de 12 mois et de 599€ HT avec un engagement de 36 mois ; offre Sécurité Totale Appartement ou Pro à partir de 1199€ HT sans engagement, de 999€ HT avec un engagement de 12 mois pour les particuliers et de 24 mois pour les professionnels, et de 699€ HT avec un engagement de 36 mois ; offre Sécurité Totale Maison à partir de 1399€ HT sans engagement, de 1199€ HT avec un engagement de 12 mois et de 899€ HT avec un engagement de 36 mois.

Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10% ou 20% (conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts, TVA de 10% pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à défaut TVA de 20%). Les tarifs de l’abonnement mensuel tiennent compte de la souscription au service de télésurveillance (optionnel pour les particuliers).

Offre valable pour tout contrat conclu avec VERISURE du 1er septembre 2025 au 26 octobre 2025 inclus en France métropolitaine (hors Corse), non-cumulable avec toutes autres offres promotionnelles de VERISURE, réservée aux personnes morales et aux particuliers majeurs, souscrivant pour la première fois aux services de la société et dans la limite d’une offre par personne ou par foyer fiscal.