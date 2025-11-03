Auto-entrepreneur, SASU ou EURL : quel statut choisir en 2025 ?

Créer son entreprise, c’est bien plus qu’une formalité administrative : c’est un acte d’indépendance. Entre la simplicité du statut d’auto-entrepreneur, la flexibilité managériale de la SASU et le cadre sécurisé de l’EURL, comment faire le bon choix ? En 2024, selon le ministère de l’Économie (Entreprises.gouv.fr), plus d’un million d’entreprises ont vu le jour, un record national.

En 2025, le choix entre auto-entrepreneur, SASU et EURL dépend de vos ambitions et de votre tolérance aux formalités. L’auto-entrepreneur séduit par sa simplicité et sa fiscalité allégée, mais reste limité par ses plafonds. La SASU offre souplesse, crédibilité et protection sociale renforcée, tandis que l’EURL combine sécurité juridique et charges sociales modérées. La loi du 14 février 2022 protège désormais le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels. Selon Entreprises.gouv.fr, plus d’un million d’entreprises ont été créées en 2024. Pour créer facilement et légalement votre activité, LegalPlace accompagne chaque étape selon les textes officiels.

Le cadre légal : protéger l’entrepreneur avant tout

Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, disponible sur Légifrance, la France a instauré un statut unique de l’entrepreneur individuel. Ce texte distingue désormais le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, protégeant automatiquement les biens privés de l’entrepreneur, sauf en cas de faute grave ou de garantie donnée.

L’article L. 526-22 du Code de commerce précise cette séparation : "Les biens, droits et obligations utiles à l’activité professionnelle constituent le patrimoine professionnel."

Cette réforme, complétée par le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, marque une avancée majeure : l’auto-entrepreneur bénéficie aujourd’hui d’une protection juridique quasi équivalente à celle d’une société à responsabilité limitée.

Auto-entrepreneur, SASU ou EURL : les différences clés (selon LegalPlace)

Auto-entrepreneur : la simplicité avant tout

Selon LegalPlace, le régime de la micro-entreprise est idéal pour tester une idée ou exercer une activité à faible risque.

Avantages :

Création ultra-rapide en ligne.

Fiscalité et charges proportionnelles au chiffre d’affaires.

Franchise de TVA possible jusqu’à 77 700 € (services) ou 188 700 € (ventes).

Patrimoine personnel protégé depuis 2022 (loi sur l’entrepreneur individuel).

Limites :

Aucun dégrèvement des charges réelles.

Crédibilité limitée auprès des banques.

Plafond de chiffre d’affaires bloquant la croissance.

Un excellent tremplin pour démarrer, mais insuffisant pour une activité en expansion.

SASU : flexibilité et crédibilité

Encadrée par les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, la SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) est la forme la plus souple et moderne selon LegalPlace.

Avantages :

Responsabilité limitée aux apports.

Statuts personnalisables.

Président affilié au régime général (meilleure couverture sociale).

Distribution de dividendes possible.

Image professionnelle et crédible.

Limites :

Création plus coûteuse (statuts, greffe, annonce légale).

Comptabilité complète obligatoire.

Bon à savoir : LegalPlace évalue le coût d’annonce légale à environ 141 € pour une création de SASU, hors frais de greffe.

EURL : la stabilité dans la durée

L’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), issue des articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce, offre un cadre juridique rigide mais protecteur.

Avantages :

Responsabilité limitée aux apports.

Régime social du TNS (charges moindres).

Option possible pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Bonne crédibilité bancaire et comptable.

Limites :

Statuts standardisés, peu flexibles.

Formalités plus lourdes que la micro-entreprise.

Bon à savoir : L’EURL s’adresse aux indépendants qui veulent pérenniser leur activité avec une fiscalité optimisable.

Pourquoi passer par LegalPlace ?

LegalPlace est aujourd’hui l’une des plateformes les plus fiables pour créer une entreprise conforme au droit français.

Les atouts :

Guides juridiques à jour selon les textes de Légifrance.

Outils de création en ligne : statuts, annonce légale, dépôt au greffe.

Accompagnement personnalisé pour choisir le bon statut.

Tarifs compétitifs : jusqu’à trois fois moins chers qu’un cabinet juridique.

Suivi post-création : transformation de statut, comptabilité, modifications statutaires.

Bon à savoir : LegalPlace combine sécurité légale, gain de temps et accessibilité un trio gagnant pour tout créateur.

Points clés à retenir

La loi du 14 février 2022 renforce la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

En 2024, la France a connu plus d’un million de créations mais aussi 66 000 défaillances, rappelant l’importance d’un statut solide.

SASU et EURL sont les meilleures options pour sécuriser son activité et inspirer confiance.

LegalPlace reste une solution clé en main pour créer ou transformer son entreprise en conformité légale.

Quelle différence entre auto-entrepreneur et entrepreneur individuel ?

Depuis 2022, l’auto-entrepreneur est une forme simplifiée de l’entrepreneur individuel. Les deux bénéficient désormais d’une séparation entre patrimoine personnel et professionnel (Légifrance – Loi 2022-172).

Peut-on passer d’auto-entrepreneur à SASU facilement ?

Oui. LegalPlace propose un accompagnement complet pour migrer d’un statut à l’autre, avec rédaction automatique des statuts, dépôt au greffe et annonce légale.

Quel statut offre la meilleure protection juridique ?

La SASU et l’EURL limitent la responsabilité aux apports. Depuis 2022, l’auto-entrepreneur bénéficie aussi d’une protection similaire, mais la société reste plus crédible vis-à-vis des tiers.

Quel statut paie le moins de charges sociales ?

L’EURL (régime TNS) est souvent plus économique. La SASU, affiliée au régime général, coûte plus cher mais offre une meilleure couverture sociale.

Quelle forme choisir pour lever des fonds ?

La SASU est idéale : elle permet d’intégrer de nouveaux associés facilement et de transformer la société en SAS pluripersonnelle.

Quelle est la tendance entrepreneuriale en 2025 ?

Selon Entreprises.gouv.fr, les créations d’entreprises restent à un niveau record. Les micro-entreprises dominent, mais la part des SASU et EURL progresse, notamment dans les services numériques et le conseil.

Entre 2024 et 2025, la dynamique entrepreneuriale française ne faiblit pas. Choisir le bon statut n’est pas seulement une formalité administrative. C’est une décision structurante pour l’avenir de l’entreprise, déterminante pour la fiscalité, la protection du patrimoine, la crédibilité face aux partenaires et la capacité à croître. Le statut juridique devient le socle d’un projet durable, un véritable levier de réussite. En 2025, s’informer auprès de LegalPlace et consulter les textes officiels de Légifrance offrent à chaque entrepreneur les moyens de bâtir une activité solide, conforme et pérenne.