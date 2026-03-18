LEGO Game Boy rétro : la console culte en briques à prix réduit

La mythique Game Boy de Nintendo renaît chez LEGO dans un set collector à construire soi-même. Actuellement proposée à 47,36 € au lieu de 60 € sur Amazon, cette maquette à exposer ravira les fans de rétro gaming.

À retenir sur cette offre LEGO rétro

Set collector LEGO Game Boy en promotion à 47,36 €

Prix habituel constaté : 60 €, soit -21 %

Offre proposée par LEGO sur Amazon

2 cartouches incluses : Zelda et Super Mario Land

Un modèle à construire, à exposer et à offrir

VOIR L’OFFRE

Une console légendaire reconstruite en briques LEGO

Sortie dans les années 1990, la Game Boy reste une icône du jeu vidéo. LEGO propose ici une réplique quasi grandeur nature de cette console mythique. Fidèle à l’originale, cette maquette reproduit les boutons A et B, la croix directionnelle, le port cartouche, ainsi que la molette de volume. Le tout dans une structure de 421 pièces, pensée pour les adultes passionnés.

Deux cartouches en briques sont fournies : Super Mario Land et The Legend of Zelda: Link's Awakening, avec des écrans lenticulaires qui changent d'image selon l’angle de vue. Le rendu final se veut décoratif, avec un support inclus pour exposer l’objet comme une véritable pièce de collection.

DÉCOUVRIR LE SET LEGO

Un hommage nostalgique à intégrer dans votre déco

Ce set LEGO ne se contente pas de raviver vos souvenirs, il s’intègre parfaitement dans une pièce à vivre, un bureau ou une salle de jeu. Que vous soyez un passionné de Nintendo ou que vous souhaitiez faire plaisir à un proche, cette maquette Game Boy évoque une époque emblématique. Le montage est accessible à tous les adultes, même novices en LEGO, grâce à des instructions détaillées en version papier et via l’application LEGO Builder. En quelques heures, vous assemblez une console culte, fidèle dans les moindres détails, et prête à rejoindre vos objets déco rétro.

SAISIR L’OFFRE

Une offre à ne pas manquer chez LEGO

Actuellement proposée sur Amazon à 47,36 € au lieu de 60 €, cette maquette Game Boy LEGO séduit autant les amateurs de jeux vidéo que les fans de construction. Un objet collector, immersif à monter et plaisant à contempler.