Après le succès de «La femme de ménage», Freida McFadden revient avec «La locataire», le thriller que tout le monde s'arrache

Le nouveau roman de Freida McFadden, «La locataire», vient de paraître chez City Edition. Amazon propose dès maintenant une remise de 5 % sur la version brochée, avec la livraison gratuite en point relais. De quoi frissonner pour moins cher.

À retenir : le polar événement signé McFadden en promo

Prix broché : 22 € avec -5 % de remise

Marchand : Amazon

Promotion : livraison gratuite en point retrait

Auteur : Freida McFadden, reine du thriller psychologique

Disponible : en avant-première depuis le 11 février 2026

DÉCOUVRIR CE THRILLER

Une nouvelle tension domestique signée Freida McFadden

Après le succès retentissant de « La femme de ménage » et son adaptation au cinéma avec Sydney Sweeney, Freida McFadden revient là où elle excelle : dans les méandres du quotidien qui dérape. Dans « La locataire », elle installe son intrigue dans une maison de banlieue, apparemment sans histoires. Blake, récemment licencié, peine à payer son prêt immobilier. Avec sa fiancée, il décide de louer une chambre pour alléger les charges. C’est alors que Whitney débarque.

Sympathique, discrète, irréprochable… en apparence seulement. Très vite, les choses se gâtent. Une odeur étrange plane dans la maison, des bruits dérangeants résonnent la nuit, et des secrets enfouis remontent à la surface. Le style de McFadden, à la fois direct et addictif, transforme chaque page en montée d’angoisse.

PROFITER DE LA RÉDUCTION

Quand l’horreur s’invite dans le quotidien

Si vous avez aimé les huis clos psychologiques comme « Derrière les portes » ou « La fille du train », vous retrouverez ici cette même tension. L’autrice joue habilement avec les faux-semblants. La maison devient un piège, la fiancée un doute, et le héros lui-même une énigme.

À travers la figure de la locataire parfaite qui s’avère terrifiante, Freida McFadden interroge nos angles morts : que savons-nous vraiment de ceux que nous laissons entrer chez nous ?

Avec son sens du rythme et des twists, elle entraîne le lecteur dans une descente aux enfers sans effets superflus. Le roman se lit d’un souffle, entre méfiance croissante et révélation finale glaçante.

VOIR L’OFFRE

Une remise Amazon discrète mais bienvenue

En cette période où chaque euro compte, Amazon propose « La locataire » en version brochée à 22 € avec 5 % de réduction immédiate. La livraison est offerte en point relais, sans conditions. Une offre discrète mais avantageuse pour découvrir l’un des thrillers les plus attendus de ce début d’année.