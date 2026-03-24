Sécurité : cette nouvelle caméra Arlo identifie les cambrioleurs et les incendies (avec un cadeau en prime)

La nouvelle Arlo Pro 6 2K+ allie technologie de pointe et sécurité intelligente. Un cadeau est offert pour chaque commande passée sur le site officiel, dans la limite des stocks disponibles.

Les points clés à retenir sur cette offre Arlo

Prix affiché : 400 € la caméra Pro 6 2K+

Offre : 1 cadeau offert pour chaque commande

Vidéo 2K+ HDR, vision nocturne couleur et IA intégrée

Champ de vision de 160°, zoom 12x et détection incendie

Disponible sur arlo.com, jusqu’au 12 avril, selon stock

-50 % sur les packs alarme chez Verisure

DÉCOUVRIR ARLO

Arlo Pro 6 : une sécurité domestique en haute définition

La caméra de sécurité Arlo Pro 6 2K+ s’impose comme une solution haut de gamme pour protéger son domicile de manière proactive. Grâce à une résolution vidéo 2K+ HDR, elle capture les moindres détails, même en faible luminosité. Visages, plaques d’immatriculation ou colis sont clairement identifiables, de jour comme de nuit.

Son système d’alerte avancé alimenté par l’intelligence artificielle détecte les personnes, les véhicules, les animaux, les colis et même les incendies. Avec moins de fausses alertes, les notifications deviennent plus pertinentes. Un vrai plus au quotidien pour surveiller l’essentiel sans être envahi par les interruptions inutiles.

Dotée d’un projecteur et d’une sirène intégrés, la caméra permet d’agir immédiatement en cas de détection suspecte. Son champ de vision panoramique de 160°, combiné à un zoom 12x avec suivi automatique, garantit une couverture optimale de la propriété, sans angle mort. En parallèle, profitez actuellement de -50 % sur les packs alarme Verisure.

SÉCURISER VOTRE MAISON

Une installation facile, pensée pour toutes les configurations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, en maison ou en appartement, la caméra Arlo Pro 6 s’adapte à vos besoins. Elle fonctionne avec les principaux systèmes de maison connectée : Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit ou encore SmartThings. Grâce à son alimentation USB-C rapide et sa batterie amovible, elle peut rester active jour et nuit sans interruption.

Le stockage sécurisé via le cloud Arlo évite tout risque de perte de données en cas de vol ou de détérioration physique de la caméra. L’utilisateur peut aussi créer des zones de détection personnalisées pour surveiller uniquement les zones sensibles de son domicile.

Un détail appréciable : la caméra est compatible avec le programme Arlo Secure, incluant des services comme le remplacement gratuit en cas de vol. Cela renforce encore la promesse de sérénité au quotidien.

Une offre Arlo limitée avec bonus immédiat

Proposée à 400 € sur arlo.com, la caméra de sécurité Arlo Pro 6 2K+ s’accompagne actuellement d’un cadeau offert pour chaque commande. Une offre valable jusqu’au 12 avril, uniquement sur le site officiel, dans la limite des stocks disponibles. Un bon plan pour ceux qui veulent conjuguer performance, simplicité et protection renforcée.