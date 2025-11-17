Black Friday Nike : jusqu’à –50 % sur des centaines d’articles, la promo est lancée

La marque au Swoosh a officiellement lancé son Black Friday. Dès ce 17 novembre et jusqu’au 2 décembre 2025, Nike applique jusqu’à –50 % de réduction sur de nombreuses références : sneakers, chaussures de sport, équipements d’entraînement ou vêtements d’hiver. Une période clé pour ceux qui souhaitent s’équiper ou préparer leurs achats de fin d’année.

Les infos clés à retenir :

La période du Black Friday Nike se déroule du 17 novembre au 2 décembre 2025

Réductions annoncées : jusqu’à –50 %

Voici où retrouver directement toutes les offres du Black Friday

Stocks limités : certaines tailles disparaissent rapidement

PROFITER DES OFFRES NIKE

Un lancement attendu par les amateurs de sport et de mode

Comme chaque année, le Black Friday de Nike attire un large public, des pratiquants réguliers aux passionnés de style sportswear. La marque met en avant une sélection variée : modèles emblématiques du lifestyle, chaussures conçues pour la course ou le trail, tenues d’entraînement ainsi que pièces essentielles pour affronter la baisse des températures.

Cette période est souvent considérée comme la plus avantageuse pour acheter des produits Nike, les remises importantes étant plutôt rares le reste de l'année. De nombreuses références populaires enregistrent déjà un volume de clics important, signe que les premières ruptures pourraient intervenir rapidement.

Nos astuces pour bien réussir votre shopping

Vérifiez votre taille en priorité : les pointures les plus courantes partent généralement dans les premières heures.

Parcourez les différentes catégories : certaines réductions varient selon les coloris ou les versions d’un même modèle.

Anticipez l’hiver : doudounes, vestes et couches thermiques sont fortement demandées à cette période.

Pensez aux fêtes : le Black Friday est souvent utilisé pour préparer les cadeaux de Noël à prix réduit.

Agissez rapidement : les promotions évoluent et certaines références disparaissent définitivement une fois épuisées.

COMMENCER VOTRE SHOPPING

Le Black Friday Nike marque l’un des temps forts commerciaux de la fin d’année. Avec des remises allant jusqu’à –50 % et une large sélection de produits, la période constitue une opportunité pour s’équiper à moindre coût.