Real Madrid-Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Le Real Madrid accueille l'AS Monaco, ce mardi (21h), au Bernabéu pour le compte de la 7e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un climat pesant marqué par un changement d'entraîneur, les Madrilènes doivent se rassurer. Les Monégasques, eux, jouent leur survie européenne.

C’est le choc des extrêmes, ou presque, entre deux équipes en quête de rachat. D’un côté, le géant espagnol, le Real Madrid, qui traverse une crise institutionnelle rare. De l’autre, l’AS Monaco, qui coule en Ligue 1 mais qui n'a concédé qu'une défaite sur la scène européenne. Actuellement à la 7e place, les Merengue doivent impérativement l'emporter pour conserver leur place dans le top 8 et éviter les barrages. Pour Monaco, seulement 19e, l'équation est simple : il faut ramener des points de Madrid pour valider sa présence dans le top 24 et s'offrir un 16e de finale.

VOIR LE MATCH EN DIRECT

Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder Real Madrid-Monaco ?

Pour suivre cette affiche de prestige au Bernabéu, rendez-vous ce mardi 20 janvier. Le coup d'envoi sera donné à 21h. La rencontre sera diffusée en direct, en intégralité et en exclusivité sur la chaîne CANAL+ SPORT.

Les enjeux : crise à la Maison Blanche, urgence sur le Rocher

Rien ne va plus à Madrid. La Maison Blanche est en ébullition après la perte de la Supercoupe d'Espagne face au rival barcelonais (2-3) et une humiliation retentissante en Coupe du Roi contre Albacete (2-3). Des revers qui ont coûté la place de Xabi Alonso, remplacé au pied levé par Alvaro Arbeloa. Si les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui court toujours après un premier trophée majeur avec le Real Madrid, ont réagi en Liga face à Levante (2-0), ils peinent face aux gros en Europe (défaites contre Liverpool et Manchester City). Une nouvelle déconvenue pourrait les éjecter du top 8.

Côté monégasque, la situation est paradoxale. En Ligue 1, le club de la Principauté est en chute libre, pointant à une inquiétante 9e place après quatre défaites de rang (dont un lourd 1-3 contre Lorient). Mais en Ligue des champions, les hommes du Rocher se transcendent. Capables de tenir en échec Manchester City (2-2) et Tottenham (0-0) ou de gagner à Bodo/Glimt (0-1), les partenaires de Maghnes Akliouche sont toujours en course pour espérer se qualifier directement pour les 8es de finale. Un match nul suffirait à leur bonheur pour rester dans les clous de la qualification.

REGARDER REAL MADRID - MONACO

Les compositions probables du match Real Madrid-Monaco

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, F. Garcia - Bellingham, Tchouameni, Güler (ou Camavinga) - G. Garcia (ou Mastantuano), Mbappé, Vinicius Jr.

Monaco : Kohn - Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique - Zakaria, Teze - Akliouche, Golovin, Fati - Balogun.

Le bon plan pari : misez sans risque avec PMU Sport

Pour parier sur ce duel hispano-français, PMU Sport offre une sécurité optimale aux nouveaux inscrits.

Profitez de l'offre de remboursement en CASH. Vous misez 100 € sur votre premier pari (par exemple un match nul audacieux de Monaco), et s'il est perdant, PMU vous rembourse vos 100 € en cash directement sur votre compte bancaire. Vous êtes libre de retirer cette somme ou de la rejouer.

PARIER SUR LE MATCH

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).